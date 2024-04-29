新北優秀搜救犬「木蘭」5歲罹癌病逝！領犬員淚崩：永遠為妳驕傲

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5歲的木蘭是隻非常優秀的搜救犬，2023年3月的IRO國際搜救犬認證高級總分258分，創下初級至高級認證皆100%通過紀錄。但在2023年底，牠被發現右腋窩長腫瘤，1個月就長成橄欖球大小，化驗後發現是惡性肥大細胞瘤，短短幾個月情況迅速惡化，木蘭漸漸無法站立、行走，連最後一支能撥動奴才起床的左腳都慢慢地無法動彈，「還好拉布拉多的貪食基因，並沒有因此被奪走，嚐盡人間美食，最愛卻是樸實無華的輕乳酪蛋糕。」
木蘭上週回診時，得知惡性肥大細胞瘤接下來可能的病程，讓整個分隊非常擔心，深怕老天爺給的課題太激烈，而木蘭隨後就在領犬員連假的第一天，安詳地離開了，沒有發生可怕的病徵，領犬員「感到安慰的同時眼淚就變成了瀑布」。
領犬員賴冠潔也以親筆信寫下對木蘭的思念，「木蘭不到6歲就遭遇病魔，雖然不是幸運的搜救犬，卻擁有很多幸福，「謝謝妳成為我生命中第一隻搜救犬，謝謝妳過去帶給我的美好，生命雖然無常卻很美麗，妳用短短不到6年的時間，重新定義了『木蘭』這兩個字，認真、果敢、不屈不撓、非常厲害的搜救犬、真實的英雄、生命鬥士，何其有幸與妳相遇，永遠為妳感動驕傲。」
木蘭曾參與2017年蝶戀花遊覽車翻車事故、2018年花蓮大地震、2021年虎豹潭事故、2023年卡努颱風南投仁愛鄉土石流等事件之救援任務，不少網友看完木蘭的一生歷程後，也紛紛流下熱淚，「木蘭不痛了，在天堂要繼續快樂吃快樂奔跑喔」、「感謝大家對木蘭的照顧及疼愛，感謝木蘭的付出，木蘭沒病痛了，可以快樂地奔跑在彩虹橋上」、「木蘭任務已完成了，安心的上天堂吧」、「謝謝所有辛勞付出的工作犬及領犬員，讓我們深深的致上最深的敬意」。