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5月陸劇／《狐妖》楊冪斬獲美男子　周渝民「女神收割機」搭宋茜

▲周渝民（左起）《另一種藍》、楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》、歐陽娜娜《如月》等話題陸劇於5月播出。（圖／翻攝微博）
▲周渝民（左起）《另一種藍》、楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》、歐陽娜娜《如月》等話題陸劇於5月播出。（圖／翻攝微博）

記者羅凌筠／綜合報導

5月陸劇追起來！《NOWnews今日新聞》精選4部話題新作，玄幻IP系列《狐妖小紅娘》由楊冪與「BL劇男神」龔俊打頭陣，上演美男子與俏狐妖異族相戀的愛情故事，續作將由成毅、劉詩詩接棒演出。「女神收割機」體質的周渝民（仔仔），繼迪麗熱巴、劉濤之後，新戲《另一種藍》再搭前f(x)成員宋茜，在江西展開一段治癒的鄉村愛情！

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▲龔俊（前排左）、楊冪（前排右）的《狐妖小紅娘月紅篇》備受期待。（圖／翻攝微博）
▲龔俊（前排左）、楊冪（前排右）的《狐妖小紅娘月紅篇》備受期待。（圖／翻攝微博）
仙俠劇《狐妖小紅娘月紅篇》打造美麗的奇幻場景，涂山狐族心懷大義的大當家涂山紅紅（楊冪 飾），與東方家後人東方月初（龔俊 飾）相遇、相愛，為守護摯愛之人和維繫兩族和平，兩個有情人不得不歷經千劫萬難。除了高顏值CP組合，客串卡司也超亮眼，包括張凌赫、陳都靈、韓棟、黃志瑋、祝緒丹、魏哲鳴。

▲宋茜、周渝民（右）的陸劇《另一種藍》主打創業勵志故事。（圖／翻攝微博）
▲宋茜（左）、周渝民（右）的陸劇《另一種藍》主打創業勵志故事。（圖／翻攝微博）
《另一種藍》是由周渝民（仔仔）、宋茜主演的都市情感劇。在北京打拚的「北漂」女孩陳小滿（宋茜飾演），與上司柯岩（周渝民飾演）接連在職場遭受挫敗，為了能打一個漂亮的翻身仗，柯岩來到陳小滿的家鄉，尋求隱居於此的投資界傳奇人物的幫助。在柯岩的引導和鼓勵下，陳小滿決定走上創業的道路，振興瓷器製造業。

▲張若昀（右）的《慶餘年2》千呼萬喚始出來。（圖／Disney+提供）
▲張若昀（右）的《慶餘年2》千呼萬喚始出來。（圖／Disney+提供）
古裝懸疑劇《慶餘年2》改編自堪稱「中國網路文學神殿」、大神作家貓膩創作的同名暢銷小說，承接上季故事，范閒（張若昀 飾）將會面臨二皇子（劉端端 飾）以及長公主（李小冉 飾）等人的威逼與生死考驗，從中實踐母親葉輕眉的理想，將成為第2季的看點之一，而等著嗑「飯碗CP」的觀眾也將如願迎來范閒和林婉兒（李沁 飾）的大婚之日，但兩人的甜蜜愛情卻在成婚後迎來前所未有的難題。

▲歐陽娜娜（左二）的《如月》上演吸血鬼之戀。（圖／翻攝微博）
▲歐陽娜娜（左二）的《如月》上演吸血鬼之戀。（圖／翻攝微博）
奇幻劇《如月》改編尼羅的同名小說，講述了患有血液病的報業大亨「沈之恒」和盲女「米蘭」曲折離奇的故事，民國年間，一個名流吸血鬼沈之恒（高偉光飾演），因得罪日本人而遭暗殺，被盲人少女米蘭（歐陽娜娜飾演）所救。他得救後去報答米蘭，發現米蘭的家庭境況十分糟糕，於是便對米蘭更加用心，二人自此相互牽絆，彼此救贖。

▲陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》、《另一種藍》、《慶餘年2》、《如月》備受粉絲期待。（圖／翻攝微博、NOWnews今日新聞社群中心製圖）
▲陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》、《另一種藍》、《慶餘年2》、《如月》備受粉絲期待。（圖／翻攝微博、NOWnews今日新聞社群中心製圖）
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