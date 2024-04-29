看好高雄發展　興城國際大舉接案　用專業創造業績

「產業帶人來，人潮帶商機，商機帶經濟」。看準產業帶來的利多及高雄房市中長期發展，高雄代銷新星「興城國際」成立三年多，接案總銷近500億。興城國際協理楊佰翰指出，產業真的走進高雄了，高雄正在複製台南南科的經驗，產業進駐高雄以外並強化產學合作，在今年陽明交大和清華大學都要到高雄設立分校。在未來會有很多人口從18歲上大學，從畢業到就業到結婚生子到退休養老，都留在高雄，人口是一個城市的硬實力，看到的是一個繁榮的高雄。
記者陳美嘉／高雄報導
興城國際於109年7月成立，至今成立三年多，接案總銷近500億，目前線上銷售個案總銷合計近450億，於過去兩年已銷售總銷245億。統計112年4月到113年4月近一年銷售總銷就達140億，目前手上案子總銷205億，包含有泰緯皇居、龍騰麗閣、龍騰鑫空樹、龍騰鑫天地2、龍騰鑫高鐵3、龍騰鑫悅、城揚登豐29、三地艾美首賦、藏美表參道、藏美東京都、崑庭敦峰、立揚Top one等建案。
談到成立代銷的契機，楊佰翰指出，主要是109年銷售銳揚天鵝堡時，為了幫銷售人員做銷售講解，製作簡報時看到高科產業的趨勢而決定大舉接案。他指出，全台有21個直轄縣市，其中15個都有科技園區，意識到台灣就是國際半導體產業的研發與製造基地。然而在半導體產業最重要的三個領域，台灣就佔了2個全球市佔率第一， 晶圓代工(台積電)、封裝測試(日月光)，IC 設計台灣排名第二。
另一方面看到3C產品的進步，意味著全球對於晶片的需求越來越大，從大同電鍋到有面板的電子鍋、從油電車到電動車。晶片技術主宰科技產品的競爭力，更等於一個國家的國防能力。因此斷定台積電的卓越先進製程會讓全世界看到台灣的重要性，也為台灣創造獨一無二可以被利用的價值。
在當時日月光不斷打掉園區內舊建築建新廠、美商英特格及其他半導體產業鏈相關廠商都加碼投資高雄，以及高雄銀行橋頭科學園區分行開幕等現象，便成為當時決定大舉接案的核心價值。