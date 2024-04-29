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謝金燕參戰《浪姐5》竟雙腳瘀青！懷疑血栓淚崩：美腿不見了

▲謝金燕曝光自己的超長美腿上竟有大塊瘀青，還有腫脹症狀，讓粉絲相當擔心，懷疑是血栓。（圖／IG jeanniehsieh___bbb）
▲謝金燕曝光自己的超長美腿上竟有大塊瘀青，還有腫脹症狀，讓粉絲相當擔心，懷疑是血栓。（圖／IG jeanniehsieh___bbb）

記者施以慧／綜合報導

凍齡女神謝金燕近期參戰《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》），在節目上大展唱跳實力獲得不少粉絲青睞，人氣跟著再度暴漲，甚至在初登舞台的演出還在YouTube上創下點閱率排行第一的殊榮，不過也因為她太過賣力，竟不慎將自己的腿弄受傷，大片的瘀青和腫脹的雙腳讓不少粉絲嚇壞，連她自己都嚇到：「最美的腿不見了。」

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▲謝金燕在IG上曬出自己受傷的照片，哭喊：「美腿不見了」，隨後還到醫院求診，所幸不是血栓。（圖／
▲謝金燕在IG上曬出自己受傷的照片哭喊「美腿不見了」，隨後還到醫院求診，所幸不是血栓。（圖／IG jeanniehsieh___bbb）
只見謝金燕一雙讓人稱羨的美腿，腫到和先前的腿差距2倍大，還出現大片瘀青，讓她嚇得不輕：「怎麼有辦法把自己的腿搞成這樣？」女神也坦言當下心情非常慌張，還以為自己的演藝生涯就此結束，也因為身上莫名的瘀青越來越多，眾人也擔心是否有可能是血栓，讓她更加心急：「如果是血栓，幾個小時後的一公（第一次公演）也不用上台了，姐除了哭還能幹嘛？50了最美的腿不見了。」擔心自己一公演出開天窗外，保養多年的美腿恐怕不保。

▲謝金燕最自豪的就是自己的一雙超長美腿，如今滿是傷痕，還在去完醫院後回到攝影棚錄影，讓粉絲相當心疼。（圖／謝金燕FB）
▲謝金燕最自豪的就是自己的一雙超長美腿，如今滿是傷痕，還在去完醫院後回到攝影棚錄影，讓粉絲相當心疼。（圖／謝金燕FB）
謝金燕也坦言自己練舞時一直穿著長褲，所以沒發現雙腿已經受傷，前往醫院檢查後，確認不是血栓就又趕到攝影棚梳化，錄製一公演出，敬業的態度讓粉絲既心疼又趕到驕傲。事實上，謝金燕曾公開對自己喊話，表示錄製《浪姐》是她給自己50歲的挑戰，當時的她還自信地說：「以姐姐的鬥志，絕對是走到最後。」

其實謝金燕在宣布參戰《浪姐5》時，就被部分中國網友酸沒知名度，不過19日節目首播，她卻以一曲招牌歌曲〈姐姐〉轟動全場，近50歲的她狀態極佳，一點也不輸其他年輕女星。如今比賽仍在繼續中，謝金燕也曾吐露參賽心聲，坦言以新手出發的自己曾多次大崩潰，參戰節目只為了給自己一個挑戰，「這是唯一的目標沒有之二」，不懈的精神也讓粉絲敬佩有加。

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