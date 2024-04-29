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端午飄粽香 豪奢鮑貝霸王粽&親民滿漢干貝粽各取所愛

▲搶攻端午商機，新天地出奇招，端出重3斤豪奢霸王粽，要價不菲。（圖／新天地提供）
▲搶攻端午商機，新天地出奇招，端出重3斤豪奢霸王粽，要價不菲。（圖／新天地提供）

記者金武鳯/台中報導

端午佳節即將到來，台中餐飲業競端各式粽子搶市。位於學士路的双漁堂餐廳，20餘年一款滿漢干貝粽，饕客百吃不膩，節日未到已接獲滿滿訂單。尤其百業皆漲聲中，堅持「凍漲」維持原價，揪甘心。新天地餐廳則推「金霸王巨豚鮑貝粽」，一顆重達3斤，光是鮑魚就有十顆入餡，超奢華的霸王粽，要價不菲，一顆2360元，份量夠一家四口分享。

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双漁堂餐廳一直是在地人氣店家，無論家庭聚餐，或三五好友餐敘都喜歡選擇双漁堂，家常味菜色多，招牌之一是老闆娘珮姐，手工包製、很有媽媽味道的滿漢干貝粽，滷得軟嫩入味、肥瘦適中的滷肉，香氣撲鼻，平時已經賣得嚇嚇叫，越接近端午節，更是一粽難求！

▲双漁堂滿漢干貝粽個頭大，肉餡足，今年凍漲，價格親民。（圖／双漁堂提供）
▲双漁堂滿漢干貝粽個頭大，肉餡足，今年凍漲，價格親民。（圖／双漁堂提供）
珮姐說，今年雖然百業齊漲，包括食材漲幅一~三成不等，加上電費也漲，但考量上門購買的，大多是多年來的老主顧，為了讓他們開心過節，決定凍漲維持去年相同價格，超大顆滿漢干貝粽一顆90元，大肉粽一顆70元。

老闆吳玉珮是金門人，滿漢干貝粽是跟媽媽學的金門口味粽，特別選用濁水溪以南、口感較Q彈的二年長糯米，蒸熟後再與炒過的香菇絲、冬蝦、獨門秘製滷肉汁拌勻，讓米粒吸飽滷汁及香氣，接著再包入干貝、冬蝦、新社香菇、花生、豬後腿滷肉等內餡，食材可說是「包山包海」，山珍海味都有，價格卻很親民，難怪節日未到，訂單已接到手軟。

與双漁堂訴求迥異的是，新天地餐廳今年主打的「金霸王巨豚鮑貝粽」，將豬蹄膀以老滷、特調醬汁慢煨入味，呈現皮Q肉嫩、肥而不膩、入口即化且富含膠質的醬香腿扣肉，搭配滷鮑魚、北海道干貝、香菇、板栗、鹹蛋黃等食材，山珍海味都入餡。

▲新天地也推適合小家庭或想吃糯米小食的巧口粽，一組五入，鹹甜都有。（圖／新天地提供）
▲新天地也推適合小家庭或想吃糯米小食的巧口粽，一組五入，鹹甜都有。（圖／新天地提供）
之後，再將拌炒入味的糯米飯包入荷葉蒸熟，米粒香Q軟糯，單顆重達3斤，一粒粽就可以成為4~6家庭豐盛的端午宴，「金霸王巨豚鮑貝粽」原價2,360元，5/31前預訂可享8折早鳥價1,888元。

此外，新天地還推出適合小家庭或想吃糯米小食的巧口粽， 一組5入，鹹、甜口味各兩種，包括 XO醬鮑魚干貝粽(鹹)、松露紅酒牛肉粽(鹹)，原價1,249元，早鳥價999元。; 茹素族可食的甜粽，有蓮蓉桂圓甜粽、紫米棗泥甜粽，原價799元，早鳥價599元。



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