SHINee泰民、EXO燦烈來了！高雄啤酒音樂節8組韓星完整卡司曝光
高雄啤酒音樂節將於7月5日至7日於高雄夢時代正對面廣場舉辦，8組韓星完整名單今（29）日公布，包括睽違多年來台、呼聲最高的SHINee超人氣成員泰民，以及從「少女時代」離團單飛的JESSICA，更加驚喜的是，擁有「K-POP King」稱號的EXO三位成員CHANYEOL（燦烈）、XIUMIN與CHEN。
記者羅凌筠／綜合報導
另外3組韓星有憑神曲〈Any Song〉風靡全球的藝人ZICO、以〈壞女人〉諧音近似「南部弄假牙」而爆紅的樂團FTISLAND、以及前陣子才在台北演唱會「跟歌迷結婚」的MAMAMOO成員輝人，都將於啤酒音樂節登場。
來自海外的還有泰版「花澤類」Dew，他將挾《流星花園》F4的高人氣來台。而台灣的實力派歌手輪番上陣，包括宇宙人、糜先生、郭書瑤、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治、卓文萱、梁舒涵、梁文音、溫嵐、告五人、蔡詩芸、U:NUS李翊君、韋禮安。
然而，隨著卡司陣容揭曉，網友紛紛開始擔心自己搶不到票的問題。為此，主辦方特別宣布，售票訊息將於4月30日早上11點在粉絲專頁上公布，呼籲大家密切關注，以免錯失購票良機。
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