41萬股東快看！華南金每股配1.3元、創18年新高

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由於去年稅後賺216.18億元創歷史新高，因此小股東也關注今年股利發放政策，今年3月底法說會上，華南金總經理李耀卿指出，希望採「穩定股利」政策，配發率會朝過去平均發放水準，過去平均有8成多、也有7成多。至於之前股票股利掛零，會顧及小股東心聲，在綜合考量後，董事會盡量爭取，這次董事會後也有好消息，現金股息每股1.2元，股票股利0.1元，配發行情為18年來新高。
展望2024年，華南金將持續未來3年獲利提升計畫，加強資本使用效率管理、提升EPS排名、推動集團數位轉型「匯流加值資訊、強化綜效服務、偕伴客戶歷程」、運用創新科技金融商品與服務，朝ABC+S（AI&Automation、BigData、Cloud、Security）4大方向發展，強化營運效能及競爭優勢，以創造更好的股東權益報酬，朝永續經營的優質金融機構目標邁進。
而華南金近年股東會紀念品則走實用路線，從2020年起的捲捲矽水瓶、2021年法國樂美雅餐盤，2022的樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盤，受到許多股東青睞。去年推出的卡娜赫拉陶瓷保鮮盒，可愛又實用的外型，受到股東一致好評。而今年則推出「SNOOPY事事如意碗組」，每組4件印有史努比圖樣的碗，價值880元，零股股東也可以領取。