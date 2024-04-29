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41萬股東快看！華南金每股配1.3元、創18年新高

▲擁有41萬股東的華南金今（29）日公告董事會決議分派去年盈餘，每股配發1.3元，其中現金股息每股1.2元，股票股利0.1元，配發行情為18年來新高。圖為華南金控旗下華南銀行（圖／NOWnews資料照）
▲擁有41萬股東的華南金今（29）日公告董事會決議分派去年盈餘，每股配發1.3元，其中現金股息每股1.2元，股票股利0.1元，配發行情為18年來新高。圖為華南金控旗下華南銀行（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

擁有41萬股東的華南金今（29）日公告董事會決議分派去年盈餘，每股配發1.3元，其中現金股息每股1.2元，股票股利0.1元，配發行情為18年來新高。以今日華南金收盤價23.4元計算，現金股息殖利率高達5.12%，在10多家金控中股息殖利率僅次於中信金的5.78%。

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儘管2023年金融市場依然動盪，華南金控與子公司華南銀行全年獲利雙雙突破200億元，再攀高峰，2023年稅後淨利216.18億元，年成長24.9%，每股稅後盈餘（EPS）1.58元，稅後股東權益報酬率（ROE）11.01%、資產報酬率（ROA）0.58%，淨值回升至2078億元，年增12.4%，獲利及業務動能持續穩健擴增。

由於去年稅後賺216.18億元創歷史新高，因此小股東也關注今年股利發放政策，今年3月底法說會上，華南金總經理李耀卿指出，希望採「穩定股利」政策，配發率會朝過去平均發放水準，過去平均有8成多、也有7成多。至於之前股票股利掛零，會顧及小股東心聲，在綜合考量後，董事會盡量爭取，這次董事會後也有好消息，現金股息每股1.2元，股票股利0.1元，配發行情為18年來新高。

展望2024年，華南金將持續未來3年獲利提升計畫，加強資本使用效率管理、提升EPS排名、推動集團數位轉型「匯流加值資訊、強化綜效服務、偕伴客戶歷程」、運用創新科技金融商品與服務，朝ABC+S（AI&Automation、BigData、Cloud、Security）4大方向發展，強化營運效能及競爭優勢，以創造更好的股東權益報酬，朝永續經營的優質金融機構目標邁進。

而華南金近年股東會紀念品則走實用路線，從2020年起的捲捲矽水瓶、2021年法國樂美雅餐盤，2022的樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盤，受到許多股東青睞。去年推出的卡娜赫拉陶瓷保鮮盒，可愛又實用的外型，受到股東一致好評。而今年則推出「SNOOPY事事如意碗組」，每組4件印有史努比圖樣的碗，價值880元，零股股東也可以領取。

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