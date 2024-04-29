綠色協會及專家學者支持　蓮潭周邊頂尖大學設分部有助地方發展

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事實上，高市府與清華大學及陽明交通大學在分部設立的選址上都經過審慎評估，基於台積電楠梓產業園區周邊的半導體產業聚落，以及地方發展考量，雙方對於舊左營國中校地、蓮潭會館兩處位置都肯定是最佳的設立地點，且獲得民間社團及地方里長、民代的認同。
高雄市綠色協會理事長王敏州指出，公有土地資源如果能夠結合頂大進駐這樣具有前瞻願景的再發展機會，同時維持週邊蓮池潭與龜山原有的天際線，投入建構綠色基盤環境營造的示範場域，持續納入公民參與動能，實際上是讓左營舊聚落有更佳的發展契機，必須積極支持。
曾參與衛武營都會公園運動的前高雄市建築師公會理事長盧友義則表示，市府引入清大於舊左營國中校地設分部的政策選擇，是基於高雄市民及左營區居民的最大公共利益，並且能將該處基地發揮最大效益。
盧友義進一步建議，未來在校園環境規劃設計上，可將老樹、既有兒童之家、活動中心建物保存，拆除游泳池並復育曹公圳水系意象，且校園開放市民使用，並重視景觀天際線與開發量體的和諧。
高雄大學建築系教授陳啟仁強調，市府成功爭取清華大學運用舊左營國中校地設分部，對於左營舊聚落與高雄市民而言都應正面看待，也是另一種校地活化再生之實踐。
陳啟仁指出，對左營舊聚落而言，舊左營國中原本就是學校用地，周邊緊鄰蓮池潭、大、小龜山、鐵路地下化新生綠園道及半屏山，已擁令人稱羨的大面積公園綠地與生態系統，若將這塊土地凍結，僅止於公園之用途，對當地區民及高雄市民而言，未必是最佳解方。
左營區里長聯誼會主席黃慶德表示，陽明交大與清華大學在原本就是學校的舊左營國中一帶設立分部，「地方絕對舉雙手支持」。黃慶德說，左營的里長雖然藍綠都有，但是對地方有幫助的事情，大家一定是樂觀其成、全力支持，特別是舊左營國中校地，鄰近蓮池潭，面積又完整，如果能設立陽明交大與清大的分部，不只可以吸引高階人才來高雄就讀，高雄的子弟也能就近求學，並與高科技產業接軌，是非常好的選項。