母親節巴結媽咪 出雲鍋物、麻辣人家紛祭優惠搶客

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「出雲」最吸引饕客的是湯頭，尤其基礎湯名叫「慢慢熬雞湯」，為了提供清爽宜人的湯底，特別到市場找現宰雞、剔肉後留下的雞骨，汆燙後，添加高麗菜、白蘿蔔、玉米等多種蔬菜，以炆火熬製3小時，天天現熬，才能呈現湯鮮味美的鍋物。
有了基礎湯底，所變化出的各種湯頭更是絲毫不馬虎。店內特色鍋檸香青麻鍋，以特殊品種的九葉青花椒為湯底，湯內散發淡淡青檸香味、麻麻滋味特別迷人，加肉與海鮮都對味，是一款讓人回味再三的湯頭。
另外，以講究「鮮」字成為人氣鍋的「海味卜卜蜆湯」，精選大量肥美的蛤仔放入湯底，當蛤仔在熱鍋中卜卜彈開，把握30秒黃金時間，享用飽滿肥美鮮蛤，再喝一口由青紅黃椒翻炒提香的蛤仔湯，鮮甜滋味只能用「超好喝」形容。為了讓饕客盡享蛤仔鮮味，5月12日前，加價120元就能享用滿滿盤新鮮蛤蜊。
位於梅亭街巷弄內的「麻辣人家」，以自然發酵的酸白菜調煮的酸菜白肉鍋，以及麻香夠勁的麻辣鍋聞名，堪稱美味雙絕，就連重視養生的醫師也抵擋不了誘惑，相偕成為座上賓。此次母親節特別推出上等牛、梅花豬、豬五花肉、特選羊等肉盤，只要打卡即可享買一送一優惠。
招牌麻辣鍋是來店必嚐的鍋品，店家表示：四川花椒中以紫紅色的梅花椒品質最佳，香氣最馥郁且麻度最強，再來才是大紅袍。「麻辣人家」的麻辣鍋湯底就是以四川進口的梅花椒，搭配中醫師調配的二十多種中藥材、辣椒等，再加上大骨高湯熬煮數小時，起鍋後還需加入特調辣豆瓣醬調製，做工繁複，也因此成就濃郁且香辣夠勁的美妙滋味