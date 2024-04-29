具俊曄降臨《原子少年2》！親授28年韓流功力：想帶去上韓國節目
台灣最夯的男子偶像選秀節目《原子少年2》，還沒開錄就邀請到韓國知名師資助陣，稍早才有YG出道的超紅男團「iKON」成員DK空降擔任一日導師，現在又驚喜傳出國際大師Kiel Tutin將在節目中出任流星導師，另外，還有在上一季因為工作檔期無法現身錄影的具俊曄，這次特地為《原子少年2》保留時間，要親自會會台灣最強的少年們，親自傳授出道28年的演藝圈經歷，直呼：「想帶他們上韓國節目！」
記者詹鎰睿／綜合報導
知名女團「BLACKPINK」在2023年寫下成為亞洲第一組在Coachella音樂節主舞台表演的韓國女團歷史，而造就此經典演出的舞蹈總監就是Kiel Tutin。Kiel Tutin不但與BLACKPINK有長期的合作關係，更是天后蔡依林的御用編舞老師，曾合作過〈PLAY〉、〈UGLY BEAUTY〉等作品，就連CoCo李玟的〈FANCY〉、王心凌的〈BITE BACK〉以及楊丞琳的〈BAD BAD LADY〉也都是出自他手。對於能夠受邀擔任《原子少年2》的流星導師，Kiel Tutin也感到相當興奮，更大方表示：「傾囊相授，絕不私藏！」
而在《原子少年》第1季就力邀的韓國知名音樂人DJ Koo具俊曄，也即將在第2季加入流星導師陣容。具俊曄1996年以偶像團體「酷龍CLON」出道，憑藉一曲〈Bing Bing Bing〉紅遍全亞洲的韓流始祖偶像，深耕演藝圈多年的他，歷經23年的歌手生涯後又轉行成為職業DJ，對於演出的視覺、燈光及呈現效果都由自己用心把關，相信在整體舞台表現能夠帶領少年有更深一層的進步。
在台韓兩地人脈極廣的具俊曄更驚喜表示，除了在節目中給予少年指導建議，也希望有機會可以帶《原子少年2》的選手到韓國上節目，希望可以接觸韓國演藝圈幫助有潛力的少年與世界接軌，放大少年們的可能性。今年有兩大超強流星導師加持，不僅增添節目可看性，更讓人期待選手們會有怎樣出色的表現。
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