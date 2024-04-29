《淚之女王》金智媛免跑德國！來台灣「飛2.5小時」絕症就有救
近期話題韓劇《淚之女王》，由金智媛與金秀賢主演，熱度已經衝上tvN排行榜第一名，成為冠軍韓劇，28號迎來精彩大結局，還衝出24.85%的高收視率。劇中女主角洪海仁（金智媛飾）因為罹患罕疾病「雲狀細胞瘤」，與丈夫白賢祐（金秀賢飾）兩度遠赴德國進行「聚焦超音波與微泡治療」，洪海仁還因為免疫細胞不足而差點無法治療。不過洪海仁只要坐2.5小時的飛機抵達台灣，就有可能成功痊癒。
記者施以慧／綜合報導
據《民視新聞網》報導，長庚紀念醫院神經科學研究中心主任魏國珍表示，《淚之女王》的腦疾「雲狀細胞瘤」是種架空疾病，實際病症是「膠質細胞瘤」，這類的疾病會因為腫瘤的位置不同，而產生不同症狀，記憶力差、手腳麻痺，甚至喪失語言功能、視力模糊、頭痛皆有可能。
而劇中洪海仁的主治醫師向她表示，她是韓國唯一1個病例，非常罕見，但其實全球每年每10萬人中，就有約6人罹患。「膠質細胞瘤」這類的疾病在全球，目前僅有3國在做臨床試驗，分別是台灣、加拿大與法國，而台灣目前已經進入第3期的臨床試驗，為腦瘤患者帶來福音。
魏國珍教授提到，過去罹患膠質細胞瘤的患者，在手術後還需透過藥物治療，控制腫瘤復發，但以現今的醫學技術，只要利用「聚焦超音波治療」精準定位，讓微氣泡震鬆腦血管壁，打開血腦屏障，化療藥物就能有效進入腦組織，從而達到治療效果。
經過專業醫師曝光消息後，有影迷興奮表示「編劇沒有唬爛耶，實際真的是用超音波做手術治療」、「我有幻想金智媛來林口長庚治療的樣子，後來想想還是算了，感覺智媛走一走就會撞到來醫院的阿公阿嬤」、「這就跟每天八點檔一樣，每次都說要去美國治病，明明台灣醫療就很厲害」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道