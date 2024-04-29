黃國昌提案陳菊送監院調查 綠委酸：萁意博士連憲政常識都忘光
民眾黨立委黃國昌今（29）日在立法院司法法制委員會提案，建請監察院監察院長陳菊在去年選舉期間疑為特定人輔選一事，調查有無違反「監察院監察委員自律規範」，獲國民黨支持表決通過。對此民進黨立委林俊憲表示，立院根本無權介入監察院運作，狠酸堂堂法學博士，變成萁意博士後，連高中公民課就有的基本憲政常識都會忘光光，「太可怕了！」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，「立法委員提案將監察院長送監察院調查」，自己念出來都不覺得荒謬嗎？最好笑的是，藍白一起過了這個提案以後，因為立法院根本無權介入監察院運作，於是監察院指出，會視做「人民陳情案」來處理。至於「人民陳情案」是什麼，就是民眾認為政府或公務人員有失職，任何人都可以跑去監察院陳情，由當天的值班監委受理，再懶一點，寫信或上網動動手指就能完成，其實非常簡單。
林俊憲說，所以，黃國昌要是真的認為監察院長有違法失職，在家裡就可以完成陳情，但不這麼做，偏要在立法院違反憲政分立的原則，「畢竟自己在家用電腦誰看得到呢？一定要有畫面，下週直播才有素材能分享嘛！」
最後林俊憲狠酸，堂堂法學博士，變成萁意博士後，連高中公民課就有的基本憲政常識都會忘光光，「太可怕了！」