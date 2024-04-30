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澳洲直擊／叫Uber可配對順路一起搭！車資秒省30％：年輕人超愛

▲類似併車概念的「Uber Pool」，在澳洲運行多年，其中以年輕人、大學生最愛使用 。（圖／記者周淑萍攝）
▲類似併車概念的「Uber Pool」，在澳洲運行多年，其中以年輕人、大學生最愛使用 。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

在澳洲打開Uber，可以看到一項台灣依舊還沒推出的功能「Uber Pool」，該功能其實就是將「共享經濟」再擴大，類似「併車」的服務，透過 Uber Pool，會自動配對相同路線的陌生人共享一輛車。Uber 紐澳市場乘客營運總監Hoa Nguyen接受採訪時表示，該功能可以省下30％車資，從上下車的地點推測，以年輕人、大學生等為主要客群。至於台灣會不會推出？台灣Uber官方沒把話說死，回應：「洽談中！」

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搭Uber和陌生人共乘一輛車，可能會慢5~10分鐘，但可以省30％資車，你願意嗎？在萬物皆漲的時代裡，如果有搭車的需求，跟不認識的人一起併車或許每100元就省30元，200元就能省下60元，確實是個不無小補的方式。

▲Uber 紐澳市場乘客營運總監Hoa Nguyen接受採訪時表示該功能可以剩下30％車資，從上下車的地點推測，以年輕人、大學生等為主要客群。（圖／記者周淑萍攝）
▲Uber 紐澳市場乘客營運總監Hoa Nguyen接受採訪時表示，Uber Pool從上下車的地點推測，以年輕人、大學生等為主要客群。（圖／記者周淑萍攝）
記者在澳洲雪梨的《Uber》App上發現，當設定好想要去的路線之後，再往下拉就會出現「Pool 專車」的選項，人像旁邊有一個數字「1」的符號，意味只有一個座位的位置，系統會用90秒來尋找最有效的共享路線，但如果沿線沒有找到其他乘客，則顯示的 Uber Pool 預付價格將保持不變。

實際查看，原本需要20元澳幣（約420元台幣），共乘之後只要12元澳幣（約240元台幣），直接打6折。Hoa Nguyen提到，即使有額外的接送服務，也不會比UberX晚太多，使用Uber Pool可能會晚5~10分鐘，但平均可以比省30%，還算是頗超值。

▲Uber Pool 運作方式。（圖／翻攝官網）
▲「Uber Pool」運作方式。（圖／翻攝官網）
目前「Uber Pool」已在澳洲的雪梨、墨爾本、布里斯本、阿德雷德、伯斯、霍巴特、坎培拉、凱恩斯、達爾文、紐卡斯爾、陽光海岸和黃金海岸以及紐西蘭的奧克蘭、惠靈頓和基督城，是澳洲相當熱門的乘車服務。

Hoa Nguyen提到，共乘專車的價格是最經濟實惠，平均可以省下30％，雖然無法公布使用數據，但透過第三方調查發現，用戶偏年輕，另外，從 Uber 平台大數據發現上下車地點很多在大學，其中週五、六的Party時間趟次明顯提高。她也提到通常會選擇Uber Pool的人都是喜歡與人聊天的乘客，期望在在搭車過程中認識人，她笑說，也聽說過併車乘客談戀愛，甚至迎來好歸宿的案例。

▲澳洲 Uber。（圖／記者周淑萍攝）
▲在澳洲 Uber和Uber Eats 經常有新功能推出。（圖／記者周淑萍攝）
早些年台灣有推出在顧定定點和他人一起搭車前往機場的服務，但大多是固定路線，和Uber Pool不同，Uber Pool能依照用戶的需求來規劃路線和招攬同路人。可是可能礙於政策法規，台灣雖然已經慢了澳洲6年，至今尚未推出，但官方沒有把話說死，強調目前持續「洽談中」。

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