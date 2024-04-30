澳洲直擊／叫Uber可配對順路一起搭！車資秒省30％：年輕人超愛

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記者在澳洲雪梨的《Uber》App上發現，當設定好想要去的路線之後，再往下拉就會出現「Pool 專車」的選項，人像旁邊有一個數字「1」的符號，意味只有一個座位的位置，系統會用90秒來尋找最有效的共享路線，但如果沿線沒有找到其他乘客，則顯示的 Uber Pool 預付價格將保持不變。
實際查看，原本需要20元澳幣（約420元台幣），共乘之後只要12元澳幣（約240元台幣），直接打6折。Hoa Nguyen提到，即使有額外的接送服務，也不會比UberX晚太多，使用Uber Pool可能會晚5~10分鐘，但平均可以比省30%，還算是頗超值。
目前「Uber Pool」已在澳洲的雪梨、墨爾本、布里斯本、阿德雷德、伯斯、霍巴特、坎培拉、凱恩斯、達爾文、紐卡斯爾、陽光海岸和黃金海岸以及紐西蘭的奧克蘭、惠靈頓和基督城，是澳洲相當熱門的乘車服務。
Hoa Nguyen提到，共乘專車的價格是最經濟實惠，平均可以省下30％，雖然無法公布使用數據，但透過第三方調查發現，用戶偏年輕，另外，從 Uber 平台大數據發現上下車地點很多在大學，其中週五、六的Party時間趟次明顯提高。她也提到通常會選擇Uber Pool的人都是喜歡與人聊天的乘客，期望在在搭車過程中認識人，她笑說，也聽說過併車乘客談戀愛，甚至迎來好歸宿的案例。
早些年台灣有推出在顧定定點和他人一起搭車前往機場的服務，但大多是固定路線，和Uber Pool不同，Uber Pool能依照用戶的需求來規劃路線和招攬同路人。可是可能礙於政策法規，台灣雖然已經慢了澳洲6年，至今尚未推出，但官方沒有把話說死，強調目前持續「洽談中」。