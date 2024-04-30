馬斯克去中國有效！特斯拉股價飆升逾15% 美股道指收漲146點
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）低調搭乘私人飛機抵達北京，有消息人士透露，為了在中國推出全自動駕駛（Full Self-Driving，FSD）輔助軟體，特斯拉將和中國科技巨頭「百度」合作，此消息影響特斯拉股價29日收漲逾15%，美股主要指數亦全面收高，接下來，市場持續觀望聯準會（Fed）週四的議息會議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，掃清了中國全自動駕駛技術的關鍵障礙後，刺激特斯拉股價週一急升約15.3%，是表現最好的標普指數成份股；將於本週公布業績的蘋果和亞馬遜，股價則分別揚升2.5%和0.8%。有了特斯拉及蘋果等龍頭股領漲，美股主要指數週一普遍收漲。
29日收盤，美股道瓊指數上漲146.43點，或0.38%，收38386.09點；那斯達克指數上漲55.18點，或0.35%，收15983.08點；標普500指數上漲16.21點，或0.32%，收5116.17點；費城半導體指數上漲30.51點，或0.64%，收4765.79點。
接下來，市場本週將聚焦聯準會於台灣時間週四凌晨公布的議息結果，預計利率將維持不變，但或許會釋出鷹派論調，以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對降息議題的相關評論。此外，週五將公布4月非農就業報告及失業率，亞馬遜、蘋果、超微等科技股也都會於本週公布季績。