澳洲直擊／Uber可約「接機」！不用擔心被放鳥 接送點指引清楚
旅行對於澳洲當地人來說是相當重要的事情，因此Uber澳洲積極推動「Uber Reserve」服務，包含可以自行預定7天內的接送、機場導引等，完整旅遊體驗。以台灣來說，目前雖然有預約服務，但機場沒有專屬的導引路路牌，且無法機接，必須以承攬的方式來接送，價格相對較高且不方便。
記者周淑萍/綜合報導
《NOWnews》實際走訪澳洲雪梨機場，可以看到明顯的「Rideshare」共享的指引，讓有預約的乘客一下飛機後就能清楚叫車、等車指引，減少外國旅客到陌生城市的焦慮，目前從澳洲入境後有4個機場有提供專門候車區，且第5個合作機場也即將上線，此外甚至在黃金海岸有休息區域，打造一下飛機到搭上車的無縫接軌經驗。
台灣其實也有Reserve預約搭乘服務，最多可以提早7天透過Uber Reserve確認預訂的行程。但與澳洲不同的地方在於，現階段礙於台灣法規，台灣Uber只能送機，無法預約接機，接機必須透過承攬制度才能進到機場接機。
澳洲除了可以預約接機、送機之外，為了避免初次到訪的國際旅客找不到接送點，Uber澳洲特別在機場設立「Rideshare」或「Uber」專屬指引。Airport PickUps和預約搭乘的差別在於，機場接送乘客輸入班機號碼後，駕駛會在班機抵達後也抵達接送地點，如果航班延遲，駕駛也會得到即時資訊，駕駛可以多等60分鐘。
實際訪問當地的Uber司機，司機觀察，機場接送以Uber的用戶最多，其中又以歐美國際旅客佔多數，不需要另外下載App就可以直接使用，且司機認為有指引牌之後，對於國際旅客更具有安全感，可以讓初次到訪的遊客明確知道接送點。紐澳市場乘客營運總監Hoa Nguyen提到，特別在預約系統上加入了PIN安全碼和專屬區域後，大大減少乘客等待候車時間。