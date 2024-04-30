詹皇今夏不會退休！應會再打2、3年　ESPN：他可能會成為自由球員

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Rich Paul：我認為LeBron James的職業生涯還有2、3年
目前湖人在首輪季後賽以1：3落後，Paul在一個節目上談到James的未來時這樣說道：「我想我們明年還可以再見到他，之後（生涯）還有多長？我不知道。但我認為也許他還可以再打2、3年。」
「我和他之間的談話只是關於享受比賽樂趣，去享受它吧。因為你剩下的比賽時間已經比你曾打過的比賽要少得多了。所以就享受旅程吧，兄弟。這是一次美好的旅程。」Paul如此說道，「我想當一切都結束時，無論如何，會有很多人講述他對這項運動的意義，有些人可能會討厭它，但這就是作為一名競爭者必須承受的。」
從18歲開始，James就帶著「天選之子」的名號征戰聯盟，球迷對他的期望和施加的壓力，不同於我們對其他人的。儘管如此，詹皇的生涯仍取得了非凡的成功。他就算不是最好的，也是最好的之一。
James是NBA史上的總得分王，也是唯一一位職業生涯得分超過40000分的球員，同時還是第一位獲得40000分、10000籃板、10000助攻的球員。前無古人，後恐怕也難有來者。
詹皇會跳出合約成為自由球員 但不會離開湖人
如果James無論是否會被金塊淘汰，都不會退休，那麼下個賽季他會在哪呢？ESPN記者Brian Windhrost認為，James可能會選擇跳出目前的合約成為自由球員，他今年夏天有球員選項，但他應該不會離開湖人。
「我不認為LeBron James會退役，而且我確實認為他至少還會再打1個賽季。我不覺得他會離開湖人隊，但他可能會選擇跳出合同，因為Bronny正打算參加選秀。」Windhrost在節目上如此分析。
James今年休賽季擁有一個5140萬美元的球員選項，但Windhrost斷言他不會在洛杉磯以外的地方打球，「總有一天湖人隊會擁有另一名球星，因為他們一直以來都擁有很多球星，現在詹皇是湖人隊的指標性球星——他不是他們最好的球員，現在這個人是Anthony Davis——但James是湖人隊的指標性球星，我認為他們會繼續合作。但是，我確實認為James會跳出合約，原因有兩個：一是他的兒子正在選秀，他成為自由球員可能有幫助；第二，目前LeBron的合約中沒有禁止交易條款，如果他執行了球員選項，那他就無法獲得，所以為什麼不選擇得到它呢？如果你不退出合約，就無法獲得。」
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