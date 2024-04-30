日幣匯率跳水後突搭火箭升空！外媒直指日本央行「拋售美元」干預

日圓又回貶快破157　新台幣早盤這原因一度升破32.5元

▲日圓兌美元貶破160急拉至154後，今（30）日又回貶至156.84附近。不過，由於今日是4月底最後一天，出口商有拋匯需求，加上台股走揚，新台幣兌美元早盤一度升破32.5元。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元貶破160急拉至154後，今（30）日又回貶至156.84附近。不過，由於今日是4月底最後一天，出口商有拋匯需求，加上台股走揚，新台幣兌美元早盤一度升破32.5元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）本周四將公布利率決策，美元指數在105.7附近震盪，亞洲主要貨幣日圓在貶破160後急拉回到154價位，目前又回貶至156.8附近。不過，新台幣兌美元今（30）日早盤在台股走揚及月底出口商拋匯之下，進一步升破32.5元，來到32.49元，升值6.8分，只是逢低承接美元買盤也進場，新台幣目前又拉回至32.515元震盪。

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美國聯準會利率決策會議迫在眉睫，加上周五也將公布非農就業數據，市場觀望提供美元新指引，美元指數從106回落後，在105.8附近震盪，亞洲主要貨幣日圓在昨日上沖下洗，一度貶破160兌1美元創34年新低後，又急速回升至154價位，目前又回貶快破157，一度來到156.84價位。

至於其他亞洲主要貨幣韓元今日早盤也偏弱，來到1377.5兌1美元，離岸人民幣兌美元在7.2466附近震盪。不過，新台幣兌美元早盤續升，只是升幅也有限。

新台幣兌美元今日早盤以32.539元、升值1.9分開出，由於是4月最後一天，出口商有拋匯需求，加上台股走揚，新台幣兌美元進一步升破32.5元，來到32.49元，升值6.8分，目前又拉回至32.515元震盪整理。

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