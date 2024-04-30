還有便宜可撿嗎？日圓是否會再貶破160　專家點出觀察指標

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只是，美國利率決策還沒公布，日圓兌美元持續破底，昨日更貶破160價位，下探160.03再創34年新低價，日圓兌新台幣換匯價也出現「0.20字頭」，台灣銀行日圓現鈔賣出價昨日一度見到0.2078元，但隨著日圓跌深反彈，從160又急速回升至154.51價位，日圓換匯價也回到「0.21字頭」。
不過，日圓今日又回貶，一度下探156.99兌1美元。面對日圓急貶急升，市場尤其哈日族也好奇日圓還會再貶嗎？有可能再貶破160嗎？外匯專家李其展認為，趨勢還沒逆轉，就看本周四美國聯準會利率決策結果，若沒暗示會很快降息，甚至可能升息，市場可能又會有出現震盪。
李其展分析，除非美元弱下來，以昨日日圓兌美元匯價表現來看，日圓貶破160後又回升至154價位，看起來日本央行的底線很可能就是160，只是日圓昨日也沒站穩154，最後收在155之上，因此，短線可能在155至160震盪，除非升破155，即站穩154，日圓貶勢可能就會先暫停。
至於市場揣測日圓大貶後又急拉，是日本央行出手阻升，可是日本央行並未承認。對此，李其展認為，2022年日本央行出手阻貶，當時是有承認，現在則未承認，除可能是先觀察日圓有沒有逆轉，若沒有逆轉就先暫不承認，其實等日本央行公布債務報表也可看出是否有進場阻貶日圓。
對於在沒有日本央行推一把之下，日圓兌美元有可能突然從160急拉至154價位嗎？李其展表示，也有可能，就像股市多殺多的概念，有時一個人在賣，大家看到也跟進賣一點，結果就是急殺一波，尤其這波日圓貶太快，可能就有人想獲利了結美元，因而造成日圓觸底後又急速回升。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。