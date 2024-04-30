NBA季後賽／Derrick White38分！塞爾提克102：88勝熱火3：1聽牌

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本場比賽上半場塞爾提克最關鍵的球員，不是頭號球星Jayson Tatum，也不是二當家Jaylen Brown，而是後衛「小白」Derrick White跳了出來，他半場共13投8中，包含了6記三分球，砍下22分。至於熱火團隊上半場三分手感則是相當冷冰，三分線外出手16次總共只進了3球，命中率僅18.8%，第二節南灘軍團僅得到12分，也是落後關鍵，上半場打完塞爾提克就以53:36領先熱火多達17分。
雙方易籃再戰後，塞爾提克在第三節仍舊不給熱火太多機會，團隊限制熱火的進攻做得相當成功，Derrick White單節再得到11分，幫助綠衫軍三節打完再度拉開領先差距，取得多達22分領先。決勝節熱火開局打出一波14:6的攻勢，一度追近至剩下13分差距，讓比賽還存在一點懸念，但綠衫軍暫停過後馬上回穩，終場就以14分之差擊敗熱火，順利在客場收下勝利。
此役塞爾提克射手「小白」Derrick White，堪稱打出個人生涯在季後賽的代表作，全場26投15中，砍下全場最高38分，附帶4籃板3助攻，幫助球隊順利搶下聽牌。一哥Jayson Tatum則是攻下20分11籃板5助攻，Jaylen Brown貢獻17分5籃板，前鋒Kristaps Porzingis本場比賽提前傷退，後續傷勢情況有待更新，本場比賽僅得7分3籃板。
熱火方面方面以中鋒Bam Adebayo表現最佳，全場22投11中攻下25分，另抓下17籃板5助攻，射手Tyler Herro得到19分，Caleb Martin得到18分5籃板，菜鳥Jaime Jaquez Jr.挹注9分。
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