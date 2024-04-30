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5月報稅「繳稅單別丟」！六福萬怡吃到飽半價　干貝、牡蠣無限吃

▲5月憑今年度繳稅單到六福萬怡酒店的Buffet敘日全日餐廳，平日午餐餐期享雙人同行第二人餐費半價優惠，暢饗百道異國美饌與「泰好味」經典泰菜，平日還加碼暢饗北海道生食級干貝。（圖／六福萬怡提供）
▲5月憑今年度繳稅單到六福萬怡酒店的Buffet敘日全日餐廳，平日午餐餐期享雙人同行第二人餐費半價優惠，暢饗百道異國美饌與「泰好味」經典泰菜，平日還加碼暢饗北海道生食級干貝。（圖／六福萬怡提供）

記者葉盛耀/綜合報導

一年一度的五月繳稅季將到來，南港超人氣Buffet敘日全日餐廳推出限定優惠「繳稅不心碎」，自5月1日起至5月31日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並持今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書等，享第二人餐費半價，暢饗百道異國美饌與「泰好味」經典泰菜，平日還加碼暢饗北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。至於台北寒舍艾美酒店探索廚房則是與台北知名「池先生Kopitiam馬來西亞傳統料理」合作，自5月1日起推出「探索獅城」南洋美食節，

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坐落南港車站四鐵共構到站即達的敘日全日餐廳，除多款道地異國料理與澎湃奢華海鮮餐檯外，每季亦推出全新主題餐檯，本季期間限定主題「泰好味」，泰菜的鹹香酸辣刺激味蕾，包含必吃經典泰菜：冬蔭功酸辣海鮮湯、芭達雅海鮮炒飯、泰式風味涼拌菜餚等。

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出頻今年度繳稅單，於5月的平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行、第二人半價。（圖／六福萬怡提供）
▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出頻今年度繳稅單，於5月的平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行、第二人半價。（圖／六福萬怡提供）
另外，亦有主廚推薦必吃異國美饌：地中海紅酒燉牛舌、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，以及加碼再升級澎湃海鮮餐檯，平日午餐也能暢吃北海道生食級干貝與燒烤牡蠣等鮮甜美味、暢飲清爽柏克金啤酒與各式飲品、品嚐經典烈日鬆餅與DIY手作提拉米蘇等多樣精緻甜點無限暢吃。

▲敘日全日餐廳的平日，還加碼暢饗北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。（圖／六福萬怡提供）
▲敘日全日餐廳的平日，還加碼暢饗北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。（圖／六福萬怡提供）
自5月1日起至5月31日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並持今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、112年所得稅額試算通知書等，即享第二人餐費半價優惠，暢饗百道異國美饌、本季主題「泰好味」經典泰菜，以及平日加碼暢饗北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽，優惠價格需另收原價一成服務費。

至於台北寒舍艾美酒店探索廚房則是與台北知名「池先生Kopitiam馬來西亞傳統料理」合作，自5月1日起至6月30日止平假日午晚餐推出「探索獅城」南洋美食節，由池先生Kopitiam創辦人池家瑋帶來其餐廳的招牌菜色，為酒店自助餐餐檯規劃推出逾15款道地的新加坡與馬來西亞料理，包含肉骨茶、大馬沙嗲雞肉串、麥片海大蝦與松葉蟹腳咖哩叻沙湯等，活動指定期間線上訂位完成信用卡綁定再加碼送「亞參龍蝦海鮮桶」。探索廚房最低餐價為平日午晚餐每位 1,690 元+10%、假日午晚餐每位1,890 元+10%，

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房與台北知名「池先生Kopitiam馬來西亞傳統料理」合作，自5月1日起至6月30日止平假日午晚餐推出「探索獅城」南洋美食節。（圖／台北寒舍艾美）
▲台北寒舍艾美酒店探索廚房與台北知名「池先生Kopitiam馬來西亞傳統料理」合作，自5月1日起至6月30日止平假日午晚餐推出「探索獅城」南洋美食節。（圖／台北寒舍艾美）
池家瑋是一位來自馬來西亞的華僑，在臺灣留學期間發現臺灣鮮有正宗大馬料理，於是先後在學校附近擺起餐車，並開設「池先生Kopitiam」，去年5月再創新品牌「池記茶餐廳」，為了讓臺灣消費者品嚐到更道地的傳統美食，因此堅持使用自馬來西亞進口的調味醬料與配料，如「美中美黑醬油」、「Marmite媽蜜醬」和「雀巢燕麥片」等，餐廳的人潮絡繹不絕，甚至連新加坡歌王都讚不絕口。

台北寒舍艾美酒店探索廚房特別聯名池先生Kopitiam，不僅保留經典原味，將其店內的人氣菜色復刻至自助餐廳，人氣必吃的「池記蒸豆腐」，還有採用大馬進口的媽蜜醬炒製雞肉並加入蜂蜜等調味的「Mami雞」，以及家喻戶曉的新加坡料理「海南雞肉飯」、「肉骨茶」等。

▲受歡迎的海鮮松葉蟹腳也有提供，本季做成「松葉蟹腳咖哩叻沙湯」。（圖／台北寒舍艾美提供）
▲受歡迎的海鮮松葉蟹腳也有提供，本季做成「松葉蟹腳咖哩叻沙湯」。（圖／台北寒舍艾美提供）
另外還以頂級海鮮讓新馬美饌精彩升級，湯品區祭出「松葉蟹腳咖哩叻沙湯」，而週一至週五晚餐、週六與週日午晚餐限定加碼提供「亞參龍蝦海鮮桶」。

▲活動指定期間線上訂位完成信用卡綁定，再加碼送「亞參龍蝦海鮮桶」。（圖／台北寒舍艾美提供）
▲活動指定期間線上訂位完成信用卡綁定，再加碼送「亞參龍蝦海鮮桶」。（圖／台北寒舍艾美提供）
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