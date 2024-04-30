NBA快評／Beal災難表現讓太陽西沈？三巨頭更大問題下季還是難解

KD 怒了！不滿進攻被限制在角落只能看人擋拆　曝太陽內部矛盾？

▲鳳凰城太陽首輪被淘汰，球隊內部矛盾浮現，Kevin Durant不滿自己在進攻時只能在底角，看Devin Booker、Bradley Beal打擋拆。（圖／美聯社／達志影像）
▲鳳凰城太陽首輪被淘汰，球隊內部矛盾浮現，Kevin Durant不滿自己在進攻時只能在底角，看Devin Booker、Bradley Beal打擋拆。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

鳳凰城太陽首輪被明尼蘇達灰狼淘汰，球隊攻防體系和陣容都有很大的問題，Kevin Durant、Devin Booker和Bradley Beal三人似乎並不兼容，Beal不適應扮演控衛的角色。另外《The Athletic》知名記者Shams Charania今（30）日在節目上表示，KD不滿意在進攻中扮演的角色，他認為自己被邊緣化到了底角，只能看Beal和Booker執行擋拆，而未能展現自身優勢。

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KD不滿進攻定位　認為自己被邊緣化到底角

Charania在昨天於《The Athletic》發表的文章中表示，KD不滿意自己在進攻體系中的定位，對於自己在和Booker、Beal合作時扮演的角色感到不舒服，消息人士稱：「他認為自己經常被逼到底角，而且由於進攻是圍繞擋拆而建立的，因此沒有適當的設計來發揮他的優勢。」

今天在節目上，Charania進一步表示：「我被告知，Kevin Durant對進攻和戰術布置有著嚴重不滿，他感覺自己只能待在底角，看著Beal或Booker打擋拆。」

太陽助教Kevin Young本季負責球隊的進攻，他讓Beal和Booker執行了大量擋拆戰術，但太陽球員質疑教練團無法有效建構進攻體系，並最大限度地提升3名明星得分手的輸出。

太陽缺人組織　Beal改打控衛的嘗試不成功

另外，球隊本季嘗試讓Beal打控衛的嘗試也不成功，由於Beal因傷缺席不少場次，那些時間只能由Booker來控球，而在季後賽他們兩人在Jaden McDaniels的壓迫防守下並不舒服。太陽總教練Frank Vogel曾向球團要求另一名控衛，但遭到拒絕。

Charania指出，太陽可能會考慮更換教練，至少會考慮調整Frank Vogel所帶領的教練團。太陽老闆Mat Ishbia去年才給了Vogel一份5年3100萬美元的合約，今年只是第一年。

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