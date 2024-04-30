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51勞動節將至！7成1上班族「加薪難」　盼新政府解決這5大問題

▲51勞動節將至！人力銀行調查顯示，7成1上班族「加薪難」，盼新政府解決5大問題。（示意圖／翻攝Pexels）
▲51勞動節將至！人力銀行調查顯示，7成1上班族「加薪難」，盼新政府解決5大問題。（示意圖／翻攝Pexels）

記者李琦瑋／台北報導

明天就是51勞動節，國內超過50個團體、近3000名台灣勞工，將走上街頭，提出勞動權益的修法訴求，又適逢新任總統賴清德即將於520就職上任，人力銀行今（30）日公布「上班族加薪現況暨新政府期待調查」，上班族面臨的職場壓力，主要來自於加薪難71.1%，人民盼新政府解決5大問題。

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51行動聯盟日前表示，勞基法施行40周年，51勞動節當天將舉辦「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」大遊行，強調加薪、保障工作權益、保障退休權益等5大訴求，以擺脫過勞之島。

根據1111人力銀行調查顯示，上班族所面臨的職場壓力，主要來自於加薪難71.1%、起薪低56.2%、工時太長37.7%、升遷慢36.2%以及工作機會少26.6%，呼應勞團代表的訴求。

賴清德將於5月20日正式就任，並於上任前60日展開一系列「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程，透過具體行動展現執政信心。

根據1111人力銀行調查指出，全國上班族最期盼新任總統應該優先解決的問題包括長期薪資停滯不漲79.2%、抑制國內過高的房價／房租74.1%、不斷上升的物價／電價67.4%、立法規範獲利企業必須加薪51.8%，以及制訂符合時宜的新版勞基法46.6%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，自2024年起實施「最低工資法」，透過法律位階的提升來強化最低工資審議機制，未來的最低工資將接續基本工資，作為政府保障基層勞工維持生活水準的重要政策，基本工資已經連續8年調漲，肯定政府照顧弱勢勞工的初衷。

曾仲葳說，但此次調查發現「加薪難」是上班族普遍面臨的壓力，雖然收入高於基本工資但又長期停滯，而淪為被忽視的「薪貧族」。又根據內政部公布全國住宅價格指數，去年第4季全國房價所得比攀升到9.97倍新高，民眾要不吃不喝將近10年才能買房，尤其是台北市房價所得比高達15.71，買房難度節節攀升，整體而言「薪資停滯」及「房價飆漲」真實反映出全體上班族的2大痛點。

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