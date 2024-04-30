每股擬發1.3元股利創18年新高 華南金早盤股價噴發一度漲逾4%
華南金控董事會通過股利分派政策，今年每股擬配發1.2元現金股利、0.1元股票股利，合計配發1.3元股利，也創18年來新高，若以昨日收盤價23.4元估算，現金殖利率5%。在股利創下新高之下，也激勵華南金今日早盤股價一度漲逾4%，來到24.35元，目前在23.75元震盪，上漲1.5%。
記者顏真真／台北報導
儘管2023年金融市場依然動盪，華南金控與子公司華南銀行全年獲利雙雙突破200億元，再攀高峰，2023年稅後淨利216.18億元，年成長24.9%，每股稅後盈餘（EPS）1.58元，稅後股東權益報酬率（ROE）11.01%、資產報酬率（ROA）0.58%，淨值回升至2078億元，年增12.4%，獲利及業務動能持續穩健擴增。
隨著股東會旺季到來，股東也期待股利可以多發一點，還有股東會紀念品可拿，其中華南金不僅今年股東會紀念品吸睛，送出「SNOOPY事事如意碗組」，每組4件印有史努比圖樣的碗，價值880元，而且零股股東也可領取之外，去年稅後賺216.18億元創歷史新高，股利發放政策更受期待。
華南金也已在昨日公告股利政策，今年每股擬配發1.3元股利，包括1.2元現金股利及0.1元股票股利。若以昨日收盤價23.4元計算，現金殖利率達5.12%，僅次於中信金的5.25%。
在華南金公布今年將配發1.3元股利後，今日早盤股價也受到激勵，一度來到24.35元，上漲4.05%，目前則在23.75元震盪整理，上漲1.5%左右，早盤股價表現在上市金融股中表現最佳。