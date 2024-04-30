入閣或備戰2026？高嘉瑜親曝動向：希望散播我的歌聲到全台
準總統賴清德即將於520上任，內閣首長全數底定，此外也有多位落選立委傳出出任行政院政務委員，而與賴清德關係良好的前立委高嘉瑜動向備受關注。對此，高嘉瑜親回，民進黨有需要她的艱困選區都願意去努力，「因為全台灣大家都認識我，也希望能夠散播我的歡樂跟歌聲到台灣各個縣市」。
記者王德蓉／綜合報導
高嘉瑜曾說自己不會缺席2026選舉，她29日接受《中天新聞》訪問，重申自己態度還是一樣，只要民進黨有需要她的任何艱困選區，她都願意去努力，而民進黨裡面還有很多優秀的人選，所以成功不必在她，共同目標是為民進黨在2026爭取最大勝利。
高嘉瑜說，現在距離2026還有一段時間，大家就先各自努力，黨內也會有整體規劃，她現在要做的，就是把該做的事情做好，最終交給黨決定，只要需要她的地方一定會好好耕耘、為民進黨爭取勝利。
至於是否不限於參選台北市，高嘉瑜則說自己哪裡都能選，因為全台灣都認識我，也希望能夠散播自己的歡樂跟歌聲到台灣各個縣市和各個角落，不過目前當然是以北部為優先，因為南部也都有很多競爭，而北部艱困選區，只要民進黨覺得有需要她去努力的地方，她都願意去努力。