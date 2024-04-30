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今年梅雨「遲到還偏少」！氣象署：最快5月底才來　氣溫正常偏暖

▲明（1）日正式進入「梅雨季」，不過目前「西南季風」環境難以建立，讓台灣的梅雨季缺乏「連續降雨的條件」。（圖／記者陳明安攝）
▲明（1）日正式進入「梅雨季」，不過目前「西南季風」環境難以建立，讓台灣的梅雨季缺乏「連續降雨的條件」。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

明（1）日正式進入「梅雨季」，中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，今年梅雨季出現「較容易連續性降雨」環境的時間，最快可能要等到5月底，主因是「西南季風」尚未建立，綜合預估，台灣5至7月雨量正常偏少，溫度正常偏暖。

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陳怡良首先說明，梅雨季的雨量，占全年降雨五分之一，是台灣重要的水資源來源，而從1951年統計梅雨季雨量以來，5、6月平均氣候值為440毫米，不過每年梅雨的量有很大的落差，最多可至900毫米，最少甚至不足200毫米，且沒有明顯規律性。

▲氣象署預估，台灣5至7月雨量正常偏少，溫度正常偏暖。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署預估，台灣5至7月雨量正常偏少，溫度正常偏暖。（圖／中央氣象署提供）
陳怡良提及，典型的梅雨就是「北方冷空氣和南方暖空氣在台灣上空交會、滯留」，雖然5月進入廣義的「梅雨季」，但目前巴士海峽至南海一帶的海溫偏高、「副熱帶高壓」勢力強盛，導致提供暖空氣的「西南季風」大環境難以建立，間接讓台灣的梅雨季缺乏「連續降雨的條件」。

陳怡良表示，氣象署預估5月至7月，台灣溫度「正常偏暖」，「正常機率為6成，溫度偏高約3至4成」，雨量則是「正常偏少」，「正常機率為5成，偏少機率為3成」。

而回顧近年數據，可以發現台灣梅雨季有以下特性：

📍總雨量沒有明顯增加或減少。
📍但降雨時間更集中
📍短時強降雨事件發生頻率有升高趨勢。

陳怡良強調，梅雨這種以對流系統為主的降雨，在實務上難以預測，近期氣象署針對梅雨的到來時間也不斷在調整，但仍要提醒民眾，近期務必珍惜水資源、節約用水，梅雨到來時，除了希望雨能下對地方之外，民眾也要做好防汛準備。

▲氣象署預報中心主任陳怡良指出，今年梅雨季出現「較容易連續性降雨」環境的時間，可能要等到5月底。（圖／記者張志浩攝）
▲氣象署預報中心主任陳怡良指出，今年梅雨季出現「較容易連續性降雨」環境的時間，可能要等到5月底。（圖／記者張志浩攝）

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