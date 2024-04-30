星國12吋廠確定？傳台積電與新加坡官方合資 世界股價卻臉綠
世界先進今（30）日將召開法說會，而近期供應鏈傳出世界先進12吋廠將落腳新加坡，地點就在世界先進之前收購格羅方德新加坡8吋晶圓廠旁，且合資對象有母公司台積電與新加坡政府官方，實際狀況有待世界先進對外公告。不過，今（30）日世界先進股價開低走低，早上10點過後跌2.2元，來到85.9元，跌幅2.4%。
記者許家禎／台北報導
世界先進公司於2019年以2億3600萬美元收購美商格羅方德（GlobalFoundries）位於新加坡淡濱尼的8吋晶圓廠。去（2023）年10月底，新加坡媒體也報導世界先進要在新加坡興建其首座12吋晶圓廠，以滿足市場對汽車相關晶片的需求。日媒也報導，該投資將是世界先進公司多年來最大筆投資，投資額約20億美元。
當時世界先進董事長方略表示，公司考慮在台灣或新加坡興建一座12吋晶圓廠，以降低地緣政治風險，之後在幾次法說會上也說，由於長期產能需求存在，公司世界認真評估12吋建廠計畫的可行性、地點、成本等，等敲定計畫後再行公布。
而近日半導體供應鏈傳出，世界先進12吋廠將落腳新加坡，地點就在收購格羅方德新加坡8吋晶圓廠的旁邊，今日法說會上相關消息可望明朗，外界也看好母公司暨大股東台積電建廠經驗豐富，可望順利協助。
最新消息也指出，世界先進在新加坡的12吋廠合資對象，可能有台積電與新加坡政府官方，台積電近期已組新加坡建廠小組前往場勘，無塵室相關工程承包商也傳動起來，外界認為最快可能今年下半年動工，但實際狀況有待世界先進說分明。而今日台積電早盤漲7元，來到802元，漲幅0.7%，世界先進則開低走低，10點過後跌2.2元，來到85.9元，跌幅2.4%。