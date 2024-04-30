115學年升大學多數不看數學！分發入學149校系採數乙、集中3學群

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招聯會常委會決議從114學年度起將「數學乙」納入分科測驗考科，而在最新公布的115學年度「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」中，可查詢各校系於各招生管道所使用之數學考科，分別為學測數學A、學測數學B、分科測驗數學甲、分科測驗數學乙4個考科。
招聯會統計115學年度繁星推薦管道有553個系組參採數學A，248個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有119個系組，有828個系組不參採數學。
申請入學則有622個系組參採數學A，277個系組參採數學B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有139個系組，有988個系組不參採數學。與114學年度相比，2招生管道使用數學考科情況沒有大幅差異，有近半數系組不參採數學，參採數學A在3成左右，數學B則接近1成5，其餘約5%系組則參採數學A或數學B其中任一科皆可。
另外，招聯會統計115學年度分發入學有73個系組參採數學A，158個系組參採數學B，455個系組參採數學甲，並有143個系組參採數學乙，參採數學A+數學乙有1個系組，參採數學B+數學乙有1個系組，數學A或B進行招生分組或擇一檢定有77個系組，使用數學A或B並採計數學乙則有4個系組，還有888個系組不參採數學。
招聯會常委會決議從114學年度起將「數學乙」納入分科測驗考科，115學年度使用情況大多延續前一年，使用分科測驗數乙的149個校系組中，以財經、資訊、商管學群居多，占了7成左右。
招聯會提到，為了協助高中學校進行課程諮詢時，鼓勵學生探索興趣與性向，對於學群學類有更深入的認識後，學生可依據需求選課，因此招聯會提早2年公布各招生管道所參採的數學考科，是為了配合學生升高二選課需求，作為生涯及選課輔導的參考，但也提醒，最終各校系使用的考科還是依據當年度公布的招生簡章為準。