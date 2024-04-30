傅崐萁訪中挨轟 他批綠只想鬥爭：捐薪花蓮比給烏克蘭還少
國民黨立法院黨團總召傅崐萁上週率黨籍立委訪中，隨後中國便宣布恢復福建居民到馬祖旅遊；不過此次訪中行程，卻遭民進黨團總召柯建銘稱是「賣台之旅」，甚至稱是「養套殺三部曲」。對此，前立委蔡正元表示，傅崐萁此行目的是為了促進花蓮災後經濟復甦，但民進黨「只是想搞鬥爭，並不是想搞經濟。」
記者王德蓉／綜合報導
前立委蔡正元上網路節目《觀點芹爆戰》表示，傅崐萁此行目的是為了透過花蓮災害，重建兩岸交流的路線圖；此次花蓮縣經地震後因交通不便，造成觀光收入大幅減弱，除了靠政府賑災補貼外，還需要依靠經濟動力挽救。蔡正元揭露，新北市議會民進黨黨團一人捐一日薪資給烏克蘭，約3900元；一人則捐給花蓮2000元，花蓮鄉親僅有烏克蘭人的一半行情，在民進黨議員心中的地位是如此。
蔡正元表示，藍營的縣市首長應幫忙花蓮復甦經濟，將地方鄉里的自強活動、旅遊活動安排至花蓮，可這遠遠不夠，中國觀光客的收入也很重要，而這點就是給民進黨政府壓力。蔡正元說，民進黨執政時期以疫情為由限制陸客來台，轉向迎接東南亞、日韓客，可是他們的消費力相較於陸客來說偏低，且陸客以遊覽車成團，日韓客多搭乘大眾運輸，很多交通業者也因此賺不到錢。他認為，應恢復陸客來台觀光撐起庶民經濟，「民進黨只是想搞鬥爭，並不是想搞經濟」。