剪錄音檔掩蓋大姑偷吃？徐巧芯私下播完整版「盼保護家暴受害者」
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢案持續延燒，今天有週刊爆料，徐巧芯日前公布大姑丈夫杜秉澄錄音檔，稱「要殺光她全家」，該完整錄音檔其實是劉向婕搞曖昧被抓包，直指徐巧芯惡意剪輯錄音檔帶風向。對此，徐巧芯今（30）日回應，之所以公布部分錄音檔，是因為提供者僅授權公開杜秉澄發言部分，更透露這是在大姑被家暴情況下錄下，才不方便提供完整錄音檔，「沒有更多資訊，也沒有提到是否有外遇」。
記者林怡昕／台北報導
根據週刊報導，與大姑夫婦一起被羈押的林于倫家屬透露，在原始錄音檔中，劉向丈夫道歉的內容，在徐爆料時遭到剪接刪除，只留下劉被辱罵的部分，事實上該錄音檔背景，是劉向婕透過交友軟體跟多名男子搞曖昧，結果被杜秉澄抓包，夫妻時常為此口角，劉知道杜情緒激動時會爆粗口，偷偷錄音蒐證。
對此，徐巧芯回應，自己願意在沒有錄影情況下播放給媒體記者聽，因為錄音檔裡有涉及女生苦苦哀求的部分，她認為，這內容並不適合在媒體上播放。
徐巧芯強調，這份錄音檔有得到提供者授權，不是林小姐提供，也不是劉媽媽提供，是其他朋友提供，僅有授權一部分能夠播放出來的內容，至於劉向婕的部分，如果媒體記者要聽，自己也有取得相關授權，但必須在錄影機關掉後再聽，「涉及家暴部分，基於對女性保護立場不要播放」。
徐巧芯提及，其實錄音檔裡沒有多餘的內容，所有內容裡就是「杜秉澄說要殺她全家」，也沒有提到是否有外遇等，這些資訊都沒有，事後徐巧芯也播放錄音檔內容給在場記者聆聽。
※【NOWnews 今日新聞
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