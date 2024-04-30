MLB／千賀滉大傷後首度實戰練投！大都會主帥讚：看起來相當銳利

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千賀滉大今天在大都會主場花旗球場，進行實戰投打練習（Live BP），面對到小聯盟打者，共投了21球，後續將會慢慢增加球數，與展開復健賽。賽後千賀受訪時表示，能夠再度重返投手丘投球，讓他算是鬆了一口氣，他說到：「我一直在想牛棚練投與面對打者時，中間的落差會有多大，但能投出90多英哩左右的球，我個人認為還算不錯。」
大都會總教練Carlos Mendoza對於千賀的狀況也給予讚賞，並表示：「千賀滉大的投起球來沒有任何猶豫，能夠運用他所有的球種。自從他受傷後，有件事我一直都在說，就是他會如何恢復？最重要的是明天、以及後面幾天，但到目前為止，今天他看起來表現非常銳利。」
現年31歲的千賀滉大，去年賽季透過海外FA加盟紐約大都會，上季千賀全年出賽29場比賽，主投166.1局送出202次三振，繳出12勝7敗、防禦率2.98的優秀表現，更在旅美生涯首季就成功入選明星賽，並在季末國聯賽揚獎與新人王排行上，分別位居第7與第2名。
值得一提，千賀滉大上個賽季累計防禦率僅2.98，也是繼1995年的野茂英雄後，第2位新人年就能夠繳出200K與2字頭防禦率的日籍投手。
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