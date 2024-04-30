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中市府化身邱比特　單身聯誼配對率破5成6

▲中市首波單身聯誼活動配對率破5成6(圖／民政局提供2024.4.30)
▲中市首波單身聯誼活動配對率破5成6(圖／民政局提供2024.4.30)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府今年首波單身聯誼活動「射箭輕體驗」及「螢光微旅行」日前分別在台中孔廟及東勢林場浪漫登場，帶領單身男女在古色古香的孔廟體驗古代射箭、蹴鞠等競技比試；還有前往東勢林場體驗定向活動、淨山，並在春夜中感受浪漫的賞螢時光，參加民眾紛紛直呼新鮮又有趣。民政局表示，2天活動共促成38對民眾互表心意，配對率高達5成6，中市府化身愛情邱比特，愛的助攻再下一城。

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民政局長吳世瑋表示，市府自110年推出主題式單身聯誼，為增加民眾互動及進一步交往的機會，每年主題推陳出新，今年更加入沉浸式情境元素，讓民眾以主題角色互動，在分組任務或討論競賽中了解彼此，並在故事性情節發展中，能更加融入。此外，今年聯誼活動高達25場次，除提供民眾多元選擇，更鼓勵民眾把握機會步入婚姻，如參加聯誼活動並成功步入禮堂，民政局將加碼致贈禮金或禮品，分享幸福佳音。


吳世瑋指出，市府推出主題式單身聯誼活動以來，吸引眾多來自各行業的優秀民眾報名參加，在今年第一階段報名者中，就有檢察官、醫師、會計師、科技業、中科院、金融業、軍公教等優秀人才參與，且報名民眾的年紀也有年輕化趨勢，可見單身聯誼已成為拓展交友圈的新趨勢，歡迎大家踴躍報名，並以開放的態度參與活動，或許在不經意的邂逅中，能順利尋覓屬於自己的緣分。


民政局表示，「2024幸福方城市~4Ni」單身民眾聯誼活動分三階段開放網路報名，第一階段推出射箭、賞螢、韓式飛輪、繡球花季、攝影自媒體、台中捷運實境解謎、廟東食字路口等創新主題，目前男生已額滿，女生尚有少數名額；另第二及第三階段報名將分別於5月15日、7月15日上午8時起開放網路報名，每人酌收報名費1000元，歡迎設籍台中市或於台中市就學、就業的單身民眾，選擇適合自己的年齡、興趣組別場次報名參加。

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