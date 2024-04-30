緬甸男闖泰國森林失蹤！10天後只見滿地肉塊 同事「靠頭認出人」
一名緬甸男子在18日獨自闖入泰國森林後失聯，春武里府警方29日接獲該名緬甸籍男子親友的死亡通報，救援隊稱入山尋找該男，最終找到一顆頭顱，20公尺處則有滿地屍塊，死狀十分淒慘。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國媒體《Khaosod》報導，一名36歲緬甸籍男子拉莫圖（Lamotu）近期被發現慘死於泰國度假勝地芭達雅附近班邦縣（Ban Bueng）的森林，他的同事供稱18日拉莫圖進入森林後便失聯，他的同事們自發性地組成約50人的救援隊，於29日上午11點發現拉莫圖的頭顱，並在頭顱附近20公尺處附近發現滿地屍塊、骨頭及手錶等遺物，救援隊立刻通報警方調查全案。
班邦縣警察局副局長維拉特·特拉庫泰（Wirat Trakulthai）成立調查團隊，追查拉莫圖的死因。由於受到聖嬰現象影響，東南亞迎來異常高溫，除了泰國已因大熱天而有超過30人死亡，甚至有3歲男童玩水到一半「微血管破裂」死亡，警方推測男子可能在酒醉狀態下進入森林，卻找不到出口，又遇到高溫炎熱、缺乏飲水食物情況下失去意識並喪命，其遺體再遭野生動物啃食，最終形成滿地碎屍場面。搜救隊目前已撿拾屍塊，將交由法醫與鑑定機構確認死因。
然而全案在社群平台上傳開後，許多網友認為案情不單純，因為如果是動物啃食，「怎麼會留下完整的頭顱？從身體上一口氣割下頭顱並不容易」、「確定不是被同事謀殺？」和「感覺此案會很快結案」，引發議論紛紛。