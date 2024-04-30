逾30人熱死！泰國飆破44度　曼谷連日高溫警報

緬甸男闖泰國森林失蹤！10天後只見滿地肉塊　同事「靠頭認出人」

▲一名36歲緬甸籍男子拉莫圖近期被發現慘死於泰國度假勝地芭達雅附近班邦縣的森林。（圖／freepik）
▲一名36歲緬甸籍男子拉莫圖近期被發現慘死於泰國度假勝地芭達雅附近班邦縣的森林。（圖／freepik）

國際中心賴正琳／綜合報導

一名緬甸男子在18日獨自闖入泰國森林後失聯，春武里府警方29日接獲該名緬甸籍男子親友的死亡通報，救援隊稱入山尋找該男，最終找到一顆頭顱，20公尺處則有滿地屍塊，死狀十分淒慘。

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泰國媒體《Khaosod》報導，一名36歲緬甸籍男子拉莫圖（Lamotu）近期被發現慘死於泰國度假勝地芭達雅附近班邦縣（Ban Bueng）的森林，他的同事供稱18日拉莫圖進入森林後便失聯，他的同事們自發性地組成約50人的救援隊，於29日上午11點發現拉莫圖的頭顱，並在頭顱附近20公尺處附近發現滿地屍塊、骨頭及手錶等遺物，救援隊立刻通報警方調查全案。

班邦縣警察局副局長維拉特·特拉庫泰（Wirat Trakulthai）成立調查團隊，追查拉莫圖的死因。由於受到聖嬰現象影響，東南亞迎來異常高溫，除了泰國已因大熱天而有超過30人死亡，甚至有3歲男童玩水到一半「微血管破裂」死亡，警方推測男子可能在酒醉狀態下進入森林，卻找不到出口，又遇到高溫炎熱、缺乏飲水食物情況下失去意識並喪命，其遺體再遭野生動物啃食，最終形成滿地碎屍場面。搜救隊目前已撿拾屍塊，將交由法醫與鑑定機構確認死因。

然而全案在社群平台上傳開後，許多網友認為案情不單純，因為如果是動物啃食，「怎麼會留下完整的頭顱？從身體上一口氣割下頭顱並不容易」、「確定不是被同事謀殺？」和「感覺此案會很快結案」，引發議論紛紛。

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