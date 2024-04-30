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海外快遞大麻藥品被查獲！前高鐵董座殷琪提2證據　躲過重罪起訴

▲台灣高鐵、大陸工程前董事長殷琪，去年涉從美國網購大麻藥品回台遭查獲，士林地檢署予以不起訴處分。（圖／Nownews資料照）
▲台灣高鐵、大陸工程前董事長殷琪，去年涉從美國網購大麻藥品回台遭查獲，士林地檢署予以不起訴處分。（圖／Nownews資料照）

社會組／綜合報導

台灣高鐵、大陸公程前董座殷琪，被媒體爆料日前涉嫌自美國網購大麻產品寄回台被查獲，發現含二級毒品大麻、大麻萃取物大麻二酚、四氫大麻酚精油等物，恐涉犯毒品危害防制條例運輸二級毒品重罪，刑期恐達10年以上。殷琪到案聲稱，包裹為她購買，上述物品是要給家犬食用，用以安撫緩和毛孩情緒，不知內含大麻成分，並主動驗尿自清及提出被狗咬傷就醫證明，士林地檢署採信其說詞，認定為誤買獲不起訴，大麻產品也已由士林地院裁定沒收銷毀。

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根據《鏡週刊》報導，這起案件源於去年5月，財政部關稅局台北關對進口郵件、包裹進行檢查，發現一件由FedEx聯邦快遞交寄來的包裹有問題，其中有4瓶Colorado Botanicals Sleep液體外有標註「CBD」字樣，為我國管制藥品大麻二酚，研判為一起大麻走私案，恐觸犯藥事法，依程序將15瓶可疑物查扣。

報導指出，經查收件地址為殷琪位在陽明山上的住處，收件人則是女兒，申請運送項目則為禮品。檢調鎖定殷琪女兒查辦，殷琪則主動到案指稱，包裹為她所買，女兒並不知情，因家犬狂躁會咬人，為緩和牠情緒才購買，在美國合法網站下單，不知成分有大麻，也不知CBD是什麼，甚至主動驗尿自清，確認無毒品反應，加上殷琪確有被狗咬傷就醫證明。

檢方為求慎重，還將殷琪在Colorado Botanicals網站買的產品照片函詢衛福部，衛福部回函指出，商品外觀雖標示有CBD等成分，但看不到有大麻成分來源、實際成分含量、各成分添加目的、確切用途作用與效能說明，也無THC含量檢測結果等中英文詳細資料，無法從照片判斷屬性。

因此，檢察官認定，連我國藥品主管機關衛福部就殷琪所買的商品外觀標示，都無法判定是否為禁藥，何況是行為人，況且殷琪只是一般消費者，通常只能相信廠商或賣家標示，途徑為美國公開購物網站平台，並非來路不明或非法管道，不一定能注意及察覺所購買的東西含我國禁止輸入的禁藥，檢方認定她沒有犯意，因此將她予以不起訴處分。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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