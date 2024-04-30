海外快遞大麻藥品被查獲！前高鐵董座殷琪提2證據　躲過重罪起訴

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報導指出，經查收件地址為殷琪位在陽明山上的住處，收件人則是女兒，申請運送項目則為禮品。檢調鎖定殷琪女兒查辦，殷琪則主動到案指稱，包裹為她所買，女兒並不知情，因家犬狂躁會咬人，為緩和牠情緒才購買，在美國合法網站下單，不知成分有大麻，也不知CBD是什麼，甚至主動驗尿自清，確認無毒品反應，加上殷琪確有被狗咬傷就醫證明。
檢方為求慎重，還將殷琪在Colorado Botanicals網站買的產品照片函詢衛福部，衛福部回函指出，商品外觀雖標示有CBD等成分，但看不到有大麻成分來源、實際成分含量、各成分添加目的、確切用途作用與效能說明，也無THC含量檢測結果等中英文詳細資料，無法從照片判斷屬性。
因此，檢察官認定，連我國藥品主管機關衛福部就殷琪所買的商品外觀標示，都無法判定是否為禁藥，何況是行為人，況且殷琪只是一般消費者，通常只能相信廠商或賣家標示，途徑為美國公開購物網站平台，並非來路不明或非法管道，不一定能注意及察覺所購買的東西含我國禁止輸入的禁藥，檢方認定她沒有犯意，因此將她予以不起訴處分。
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