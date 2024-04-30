大谷翔平代言狂飆21億！又和飲料廠商簽約 親曝：一直是忠實粉絲
洛杉磯道奇隊日本好手大谷翔平在先前和美國知名運動科技公司「Rapsodo」簽約，今（30）日大谷翔平和日本知名飲料品牌「伊藤園」完成簽約，大谷翔平將成為品牌全球大使，而「伊藤園」也為大谷翔平做了專頁宣傳，並宣布從今天開始，會在60個國家刊登對大谷翔平的應援宣傳，大谷翔平也表示自己一直以來都是伊藤園的忠實粉絲。大谷的場外代言費用已經到6500萬美元約（21億台幣），遠比他今年年薪200萬美元還多（約6272萬新台幣）。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平也寫了一封信告訴粉絲這個好消息，「很高興能夠和大家宣布，我將成為伊藤園的全球品牌大使，我一直都是他們的忠實粉絲，在日本的時候他們就是我重要的伴侶，即便來到美國後也是一樣，身為忠實粉絲，我很開心能夠和全世界的粉絲一起分享這個品牌的魅力。」
而在今日宣布達成合作後，伊藤園將在日本、韓國、澳洲、美國等60個國家，刊登全版大谷翔平應援宣傳，由此可見對於大谷翔平的重視度。
大鼓翔平近期連接2項代言，且都是全球品牌大使，這也足以證明大谷翔平在當今不論是棒球界或是其他領域，都是當紅炸子雞，代言接不完，也讓他在場外代言收入來到6500萬美元，也讓網友笑說：「代言的錢都花不完，難怪可以跟道奇簽延遲付款。」