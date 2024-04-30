NBA季後賽／Embiid進入傷兵名單恐缺席G5 76人季後賽命懸一線
目前在季後賽以1：3落後給紐約尼克的費城76人，今（30）日再迎來壞消息，在G4結束後76人將Joel Embiid放入傷兵名單中，並標記為出戰成疑（Questionable），關鍵的G5有可能不會上場，Embiid在季後賽能繳出場均35分9籃板的數據，若無法出賽將會對76人的戰力造成嚴重衝擊。
記者吳政紘/綜合報導
Embiid在G3爆砍50分外帶8籃板4助攻，是76人能夠奪勝的關鍵人物，但在對陣尼克的系列賽中，只要Embiid下場休息，就能看到防護員幫他按摩左膝，由此就能看出Embiid的左膝傷勢，仍然沒有完全復原。
除了左膝傷勢外，Embiid在G3賽後也坦承罹患「貝爾氏麻痺」面臨視線模糊及乾眼症的困擾，對於Embiid來說目前都打一場比賽都非常辛苦，
若Embiid在G5無法登場，Tyrese Maxey將成為76人的領頭羊，Maxey在季後賽繳出場均25.9分6.2助攻3.7籃板的成績，在系列賽前2場比賽都砍下超過30分，是除了Embiid以外76人火力最旺的得分點。
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