打臉傅崐萁！陸海警嗆海巡 陳建仁：若要春暖花開、就別陰晴不定
國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率團前往中國，返國後強調此行破冰之旅成果豐碩，更稱兩岸終於迎來「春暖花開」，未料中國海警昨日公布執勤影片，以台語警告台灣海巡，要求「規範航行，否則後果由你船承擔」。對此行政院長陳建仁今（30）日表示，如果要春暖花開，就不要陰晴不定，至於最近中國釋出小的善意，對此樂觀其成，「但是我們總是開大門，迎接大陸的旅客來台灣觀光。」
記者陳威叡／台北報導
對於傅崐萁返國後稱兩岸迎來「春暖花開」，中國海警卻公布嗆聲台灣海巡影片狠打臉。對此陳建仁表示，如果要春暖花開，就不要陰晴不定，希望兩岸一定要共同努力，使得兩岸之間的人民都沒有恐慌，能夠有更健康有序的交流。
陳建仁說，對於中國在海域所做騷擾的狀況，相關單位都有所掌握，他也要呼籲中國，應該要善盡區域一員的責任，使得整個區域能夠穩定，不要進行各項的騷擾活動，造成民眾恐慌與不安全感，所有國家都有責任來盡國際義務。
另外，對於兩岸的健康有序的交流、觀光這部分，陳建仁說，實際上早在去年8月，台灣就已經有全盤恢復兩岸旅遊規劃，也在等待著中國釋出善意。而最近中國釋出小的善意，對此樂觀其成，「但是我們總是開大門，迎接大陸的旅客來台灣觀光。」
陳建仁說，這部分有請相關的單位來做好準備，且做過各式各樣的盤點，現在就是在等待對方釋出更大的善意，讓兩岸有更好的觀光旅遊交流，讓彼此能夠累積善意、互相了解，這才是兩岸都互蒙其利的最好做法。