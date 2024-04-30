中市工商登記成長　議員：勞工薪資六都墊底

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施志昌指出，依據「中市110年工業及服務業普查初步統計結果」中，「台中市工業及服務業場所單位經營概況比較」有一個狀況，就是工業部門家數佔比從26%下降到25.5%，工業部門從業人數佔比從44.3%下降到43.7%。
他再指出，服務業部門家數從74%上升到74.5%，從業人數從55.7%上升到56.4%，但是從生產總額來說，工業部門的生產總額佔比從65%上升到68%，服務業部門的生產總額佔比則從35%下降到32%。
經發局長張峯源表示，其實可以看另一個數據，也就是台中工業的用電量，過去十年一直在成長，雖然家數與從業人員佔比降低，但自動化程度高。服務業是內需型，而過去三年因為受到疫情影響，現在還在緩步上升的狀態。台灣勞工的所得分配相對韓國是比較好的，而台中市產業結構主要是中小企業與內需型的服務業薪水都不高，這必須誠實講。
施志昌說，這就是台中薪資一直在六都墊底的原因，服務業從業人口一直成長，但生產總額佔比卻在下降。雖然第三部門，也就是服務業持續成長是現代化社會必然的結果，但台中產業的特性卻讓台中的勞工大量暴露在低薪的風險中。
施志昌批評，這幾年經發局很喜歡拿商業登記家數、公司登記家數與新登記工廠家數成長等數據奪冠來說台中經濟很好，但他過去已經從營利事業所得成長率、平均可支配所得皆是六都末段班，來說明整體台中市民並未受惠。
施志昌質疑，為什麼這麼多店家、公司或是工廠一直設，台中市民的所得卻呈緩慢？台中雖然在110年已經是全台第二大都，但如果看「台中110年工業及服務業全年生產總額」為4兆5,131億元，六都才排名第5，僅高於臺南市的3兆3,235億元，而台南生產總額雖然只有台中的七成三，但台南人口僅有台中六成六。這就在於台中並未真正擁有能創造超額利潤的產業，整體來說賺錢的能力也比其他六都差，這也直接的反應在台中勞工的薪資上。
施志昌表示，台中不像新竹、台南有半導體聚集，也不像高雄擁有高鐵與石化業。台中一直以來最負盛名的就是工具機產業，但工具機產業必須面臨其他國家，尤其是日本的競爭，這幾年更因為日幣持續貶值造成台中的工具機產業面臨營運低谷，原本出口產值全球第三也降到第四。
施志昌指出，台中一方面在工業部門缺乏能賺取超額利潤的企業，另一面在服務業則面臨激烈的競爭。經發局很愛提工商登記家數成長奪冠，產值佔比卻一直下降，大量店家增加分食台中服務業成長性不高的大餅，店家賺不了錢，給勞工的薪資相對就少，這就台中造成勞工低薪的原因。
張峯源說，台中在各項數據的絕對值還有努力的空間，但薪資進步的程度，盧市長上任時是三萬三，去年是三萬七。平均可支配所得，盧市長第一任的時候是三十五萬，現在最新的數據是39萬，台中跟自己比是有成長，但絕對值是有點低。至於要如何產業轉型，像半導體也是要經過三、四十年的成長。