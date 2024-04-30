《淚之女王》金秀賢超狂身家！88億豪宅曝光 粉絲驚：比海仁有錢
《淚之女王》28日播出完結篇，金秀賢與金智媛的「雙金CP」，不只成功霸榜收視率冠軍，更是以24.9%的收視率超越《愛的迫降》，為tvN創下電視台史上最高收視紀錄。在劇中，金智媛飾演財閥家的霸道千金，反觀金秀賢飾演的是卑微入贅財閥家的女婿，不僅在家中沒地位，在外還得努力爭取社會地位。然而，現實生活中的金秀賢其實身家超狂，不僅創下天價的片酬紀錄，還有多處房產，近期還購入價值88億韓元（約台幣2億元）的豪宅，讓不少粉絲直呼金秀賢「比海仁更有錢！」
記者張一笙／綜合報導
金秀賢過去曾拍攝《來自星星的你》、《擁抱太陽的月亮》、《Producer 製作人的那些事》、《雖然是精神病但沒關係》等無數代表作，歷經近3年的戲劇空窗期後，與韓劇女神金智媛攜手回歸小螢幕大獲成功，主演的《淚之女王》成功超越《愛的迫降》，成為tvN史上最高收視率的韓劇。
雖然有將近3年的空白期，但這期間金秀賢一直沒有閒著，近期有媒體報導金秀賢以88億韓元，購入在首爾富人區「聖水洞」的超豪華住商混合大樓「Galleria Forêt」，與BIG BANG隊長「GD」權志龍、「韓國R&B女王」仁順伊、韓國女演員韓藝瑟，以及韓國「SM娛樂」社長李秀滿等名人當鄰居。
「Galleria Forêt」鄰近首爾公園，是由兩棟45層樓的建築組成，享有漢江、南山塔、樂天世界塔等美景，甚至聘請了世界級的建築師來設計公寓內部，被不少人譽為真正的豪華公寓。值得一提的是，金秀賢砸下88億韓元買下這套房產，只花2個月就付清尾款，難怪不少粉絲都笑說金秀賢「比海仁更有錢！」
※【NOWnews 今日新聞
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