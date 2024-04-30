林依晨隔20年再度同台賀軍翔！面對舊愛不尷尬 過往情事掀熱議
日前遭師父黃子佼的醜聞波及的Lulu（黃路梓茵），近日傳出將主持新的實境秀節目，而一起主持的夥伴是她曾交往4年的舊愛阿達（昌璟翔），昔日戀人再次同台，引起不少討論。而演藝圈中也有不少情侶在分手之後仍能一起同台工作，其中近期討論度很高的台劇《不夠善良的我們》，劇中演員林依晨與賀軍翔隨著戲劇熱度高漲，兩人過往關係也引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
由林依晨、許瑋甯、賀軍翔主演的台劇《不夠善良的我們》，在播出之後話題不斷，在27日播出大結局後，網路上的討論度更是高漲，而劇中林依晨跟賀軍翔結為夫妻，兩人在劇中的寫實互動也讓觀眾看了充滿感觸，這也是兩人繼2004年合作《愛情合約》之後，睽違20年再度合作的作品。
當年，林依晨與賀軍翔在《愛情合約》中飾演互看彼此不順眼的冤家，沒想到在戲外卻傳出兩人看對眼，除了成為同公司的師姐弟之外，私下也曾被發現他們甜蜜約會，不過兩人即使分手之後也都不曾認愛。直到2017年，各自嫁娶的賀軍翔與林依晨在參加安以軒的婚宴時，大方的一起合照，讓不少粉絲們看了都感動不已。
如今林依晨與賀軍翔相隔20年再度合作，賀軍翔在記者會上受訪時坦言：「這麼久再合作也是有壓力，她還是記憶中鄰家大女孩的感覺，好像只是年紀不一樣而已，狀態還是滿熟悉的。」而林依晨則是摸了摸賀軍翔的鬢角說道：「他就變成熟很多，鬢角都有點白了，我20年前看沒有。」
目前《不夠善良的我們》全集都已在串流平台上架，有不少觀眾在追劇後還整理出許多問題，在網路上提出來討論，甚至還會向演員、編劇提問，讓人感受到這部戲劇的魅力。
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