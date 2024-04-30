壯壯赴韓成首位外援啦啦隊員！遭酸「潛水團長」無奈長文回應了
樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心），同時身兼PLG夢想家啦啦隊團長，日前她宣布加入南韓「水原足球俱樂部」，是首位加入海外團隊的啦啦隊成員，卻引發網友質疑，她掛著團長名號卻長期潛水，不參與台灣球賽，對此，壯壯也回應了。
記者吳昕蓓／綜合報導
壯壯在IG限時動態以長文回應，她雖然身為團長，但能上場的場次並不是自己能決定，都要按照球團安排來出場，「所以也就是說2021-2023這期間合約內我可以出席的時間，在一年主場賽事60場中，合約內我只能出場30次，分成上下半季的話，就為各15場」。
壯壯強調，她在2021-2023年這段期間，合約都沒有改變過，「我約定必須出場的次數也都是這樣定下的，從來沒有違約過。」她透露2024年也不例外，每支球隊都會有自己的安排，「籃球主場賽事一整年度只有20場，所以球隊跟我簽約的條件是要全主場時間全到。」
壯壯無奈表示，自己的出場次數從來沒有不足過，「我不曉得一直說我潛水不出席的團長這個言論到底是從何而來，我也覺得很疑惑。」讓她忍不住感嘆：「否則我要怎麼辦，公開我的薪資表嗎？但我每年都是一樣領30場出場賽事的錢呀。」字裡行間滿滿的無力感。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道