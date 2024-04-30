首波梅雨鋒面到！彭啟明：小心「1000公里閃電列車」 今深夜抵台
今年首波「梅雨鋒面」將在今（30）日下半天接近台灣，明後天（5/1、5/2）影響，準環境部長、氣象達人彭啟明指出，中國華南已經出現一波長達1000公里的「閃電列車」，預計今天深夜就會接近台灣，中央氣象署預報員劉宇其也提醒，本波鋒面全台都有降雨機率，西半部更要小心局部大雨。
記者張志浩／綜合報導
彭啟明今早提醒，中國華南有一波長達1000公里的閃電列車，今天深夜到週三會接近台灣，當鋒面通過，全台降雨機會增加，特別是西半部地區，明後兩天會有局部大雨出現，而地震頻繁的花蓮，也要留意雨勢對土石鬆軟的影響，提醒民眾隨身攜帶雨具，留意局部強降雨及雷雨警報。
氣象署預報員劉宇其則提到，今天上午，各地多雲到晴，下午鋒面接近，中部以北、東半部及各山區轉有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及大台北山區有局部較大雨勢。
明後天鋒面通過，各地容易出現短暫陣雨或雷雨，其中西半部、東北部及東部要留意「短延時強降雨」，週三降雨最明顯，鋒面之外還配合對流性發展，將伴隨雷擊及強陣風，
此外，明後兩天東北季風也會增強，各地雲量多、下雨的情況下，氣溫將會下降，而北台灣轉涼較明顯，白天高溫攝氏25至27度，低溫約攝氏21至22度。