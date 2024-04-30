5/1起申報綜所稅！用這招報稅就能抽現金20萬元、1.1萬個中獎機會

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中，網路報稅獎只要在國稅局以外處所自行以網路（含手機）申報，並在稅額試算線上登錄繳稅或回復確認（含電話語音回復）就可以獲得抽獎資格，全獎項有5836名，最高可抽中20萬元獎金，其他則是有200元或1000元電子禮券、5000元到10萬元獎金等獎項。
手機報稅加碼獎則是符合網路報稅獎，並且使用手機完成申報，就可以再抽500元電子禮券，共有3000名幸運兒有機會中獎。
e化繳退稅加碼獎則是符合網路報稅獎，並使用e化方式繳稅，或是設定直撥退稅，就有機會抽中200元電子禮券，共有3000名中獎機會。不過，到超商或是代收稅款金融機構臨櫃繳稅者不具抽獎資格。
財政部表示，可使用手機報稅加上e化繳稅，或是直撥退稅，3個獎項都有機會可以抽獎。此外，申報時若未勾選「不同意」選項，就視為參加本活動，預計今年8月上旬辦理公開抽獎記者會。
此外，財政部表示，電子禮券獎項則將以簡訊發送到「112年度綜所稅申報留存的手機號碼」不另行通知。5000元以上獎項依照中獎人提供的本人帳戶匯入獎金，獎項屬於機會中獎所得，應依照所得稅法相關規定辦理扣繳申報，獎金超過2萬元以上的中獎人，須扣繳10%稅款。
更多「報稅旺季到」相關新聞。