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5/1起申報綜所稅！用這招報稅就能抽現金20萬元、1.1萬個中獎機會

▲明（5/1）天就要開始報稅，今（2024）年利用網路報稅可以參加抽獎活動，最高有機會將20萬元帶回家。（圖／資料照片）
▲明（5/1）天就要開始報稅，今（2024）年利用網路報稅可以參加抽獎活動，最高有機會將20萬元帶回家。（圖／資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

明（5/1）天就要開始報稅，納稅義務人除了把握時間在5/31前申報綜所稅外，各地區國稅局聯合推動「行動e報稅 好禮相送」抽獎活動，最高可抽中20萬元，總獎金高達465萬元、中獎名額11836名，可多利用網路報稅、e化繳稅、直撥退稅。

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為了鼓勵納稅義務人使用網路報稅，財政部表示，今（2024）年舉行抽獎活動，包含網路報稅獎、手機報稅加碼獎、e化繳退稅加碼獎等獎項。

其中，網路報稅獎只要在國稅局以外處所自行以網路（含手機）申報，並在稅額試算線上登錄繳稅或回復確認（含電話語音回復）就可以獲得抽獎資格，全獎項有5836名，最高可抽中20萬元獎金，其他則是有200元或1000元電子禮券、5000元到10萬元獎金等獎項。

手機報稅加碼獎則是符合網路報稅獎，並且使用手機完成申報，就可以再抽500元電子禮券，共有3000名幸運兒有機會中獎。

e化繳退稅加碼獎則是符合網路報稅獎，並使用e化方式繳稅，或是設定直撥退稅，就有機會抽中200元電子禮券，共有3000名中獎機會。不過，到超商或是代收稅款金融機構臨櫃繳稅者不具抽獎資格。

財政部表示，可使用手機報稅加上e化繳稅，或是直撥退稅，3個獎項都有機會可以抽獎。此外，申報時若未勾選「不同意」選項，就視為參加本活動，預計今年8月上旬辦理公開抽獎記者會。

此外，財政部表示，電子禮券獎項則將以簡訊發送到「112年度綜所稅申報留存的手機號碼」不另行通知。5000元以上獎項依照中獎人提供的本人帳戶匯入獎金，獎項屬於機會中獎所得，應依照所得稅法相關規定辦理扣繳申報，獎金超過2萬元以上的中獎人，須扣繳10%稅款。

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