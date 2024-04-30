評2026百里侯之爭 郭國文：藍營不是謝龍介最強！
民進黨立委郭國文接受資深媒體人黃暐瀚專訪，對於日前登記參選台南市黨部主委，勝選後首戰即是2026九合一大選，對於如何推出最好的人選？認為議員沒有現任優先規定，用民調決定提名；其次自己不會選市長；最後認為市長參選人由民調高者出線，個人支持林俊憲，但制度優先。另強調謝龍介並非藍營最強，站在朱立倫角度來看，有比謝更強的市長參選人。
記者陳威叡／台北報導
黃暐瀚專訪郭國文並於社群平台表示，郭國文領表登記參選民進黨台南市黨部主委那天，民進黨由議長邱莉莉帶隊，來了18位議員相挺，立委同僚有新系林俊憲、林宜瑾與泛新系賴惠員到場，加上郭國文，民進黨台南6名立委有4人共挺郭國文，5月26日的主委選舉結果，顯而易見。
黃暐瀚說，未來如果順利當選主委，郭國文的首戰就是2026九合一大選，該如何推出最好的人選，認為議員沒有現任優先規定，用民調決定提名；其次自己不會選市長；最後認為市長參選人由民調高者出線，個人支持林俊憲，但制度優先。目前綠營最主要的兩位市長參選人，就是林俊憲與陳亭妃，就看2年後，誰的民調勝出。
至於藍營，郭國文表示，謝龍介並不是藍營最強的人選，謝空戰雖強，但陸戰在地方不是第一，站在朱立倫的角度來看，有比謝龍介更強的市長參選人，至於是何人並未公佈答案。