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五月報稅季來了！2024不用繳稅門檻、3大新制整理　手機5步驟搞定

▲五月報稅季來啦！今年報稅有三大新制更動，利用手機報稅也是趨勢，成功5步驟搞定，一文帶你看懂怎麼報稅。（圖/記者張嘉哲攝）
▲五月報稅季來啦！今年報稅有三大新制更動，利用手機報稅也是趨勢，成功5步驟搞定，一文帶你看懂怎麼報稅。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

根據財政部公布的最新消息，2024所得稅申報時間從明5月1日開始至5月31日，民眾一定要在期限內完成所得稅申報！然而今年因為受到全球物價上漲的影響，財政部在去年底正式公告，2024年的報稅將有三大新制，包括「所得稅課稅級距」、「免稅額門檻」、「標準及特別扣除額門檻」將調高，另外也一定有不少人疑惑「我要繳稅嗎？」、「怎麼報稅」、「手機可以報稅嗎？」等等，《NOWnews》特別整理今年報稅的「三大新制」以及「報稅時間」、「手機報稅步驟」等，讓民眾一文看懂，輕鬆報稅成功！

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🟡報稅時間是何時？

2024年的所得稅報稅時間將落在5月1日至5月31日，各位民眾務必記得在時限內完成所得稅申報。

🟡報稅有哪些管道可以使用？

民眾可以使用三種方法，分別為「電腦報稅」、「手機報稅」以及「臨櫃辦理」，其中手機報稅操作步驟越來越簡單，財政部每到報稅月份都會有影片教學釋出，沒有試過的民眾今年可以嘗試，不用再跑一趟國稅局哦！

▲報稅的方式一共有三種，包括臨櫃辦理、手機報稅以及電腦報稅。（圖/NOWnews社群中心）
▲報稅的方式一共有三種，包括臨櫃辦理、手機報稅以及電腦報稅。（圖/NOWnews社群中心）
🟡手機報稅怎麼操作？

使用手機報稅相當簡單，在任一瀏覽器搜尋「報稅」，進入財政部電子繳稅服務網，接著點選「手機版」，接著點選「我要報稅」，緊接著依序按照「驗證身分」>「填寫、確認稅務資料」>「確認稅額」>「繳退税」>「完成申報確認」就可以成功報稅囉！

至於驗證身分的方式一共有三種，包括行動電話認證、戶號加查詢碼以及行動自然人憑證，如果使用行動電話認證，必須先關閉WiFi，並使用行動網路，且手機申請人和納稅義務人必須為同一人。以前報稅總是要臨櫃辦理，現在E世代有了手機報稅，人人在家都可以輕鬆搞定啦！

▲財政部近幾年推廣手機報稅步驟非常簡單，只要在家就能輕鬆搞定。（圖/財政部提供）
▲財政部近幾年推廣手機報稅步驟非常簡單，只要在家就能輕鬆搞定。（圖/財政部提供）
🟡我需要繳稅嗎？2024最新免繳稅5大條件一次看

📍年薪42.3萬元以下的單身族（月薪35250元）
📍年薪84.6萬元以下的雙薪家庭（夫妻每人月薪35250元）
📍年薪105.8萬元以下育有1名5歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪127萬元以下育有2名5歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪173.5萬元以下育有2名5歲以下幼兒及1名70歲以上適用身障及長照扣除的雙薪家庭

▲2024最新免繳稅五大條件一次看！（圖/NOWnews社群中心）
▲2024最新免繳稅五大條件一次看！單身族年收入42.3萬以下不用繳稅！（圖/NOWnews社群中心）
🟡2024報稅新制一：「免稅額門檻」

📍一般免稅額調整：從NT$92,000調升為NT$97,000，提高NT$5,000元
📍70歲免稅額調整：從NT$138,000調升為NT$145,500。提高NT$7,500元

🟡2024報稅新制二：「課稅級距」

📍5%：NT$0～NT$590,00
📍12%：NT$590,001～NT$1,330,000
📍20%：NT$1,330,001～NT$2,660,000
📍30%：NT$2,660,001～NT$4,980,000
📍40%：NT$4,980,001以上

▲2024最新課稅級距調整一次看。（圖/NOWnews社群中心）
▲2024最新課稅級距調整一次看，今年的免稅額門檻都有調高。（圖/NOWnews社群中心）
🟡2024報稅新制三：「標準、特別扣除額」

📍基本生活費：NT$202,000
📍單身者標準扣除額：NT$131,000
📍有配偶者標準扣除額：NT$262,000
📍薪資特別扣除額：NT$218,000
📍身心障礙扣除額：NT$218,000
📍幼兒學前特別扣除額：第一名子女：NT$150,000，第二名子女以上加成50%，每人扣除NT$225,000

▲2024報稅「標準、特別扣除額」項目列表一次看。（圖/NOWnews社群中心）
▲2024報稅「標準、特別扣除額」項目列表一次看。（圖/NOWnews社群中心）
總結來說，今年的2024所得稅申報變化包括「提升免稅額門檻」、「調整課稅級距」以及「調升標準與特別扣除額門檻」，一切是因為受到全球物價飆升的緣故，期望能減輕國人納稅的負擔。值得注意的是，即使免繳稅，扣繳憑單上有「扣繳稅額」或「可扣抵稅額」，若為負數即可退稅，因此不論是否要繳稅，民眾還是要依規定申報，才能享有退稅的小確幸唷！

▲報稅溫馨小提醒！（圖/NOWnews社群中心）
▲報稅溫馨小提醒！不必繳稅的人不代表不用報稅哦！不論要不要繳稅都應該要報稅。（圖/NOWnews社群中心）

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