存股族看過來！12家金控股利出爐　這3家現金殖利率破5%

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中信金去年獲利也創新高，稅後純益有560.8億元，年成長66.8％，每股稅後純益2.82元，也已公布股利政策，今年每股擬配發1.8元現金股利，創下金控史上最高現金股利發放紀錄，股息配發率達63.8%。若以昨日收盤價34.25元來看，現金殖利率高5.25%。
另外，兆豐金2023年稅後淨利達332.47億元，較2022年大幅成長81%，每股稅後淨利2.37元，獲利年增率在14家金控中排名第1、稅後淨利金額及EPS均排名第4，穩居公股金控排名第一的地位。兆豐金董事會也通過股利派發案，今年每股將配發1.5元的現金股利及0.3元的股票股利，合計每股配發1.8元，創下歷史新高。
不過，兆豐金今年現金股利配發並不是史上最高，過去最高曾配發1.7元現金股利，現金股利發放率也掉到63.29%，股利配發率為75%，而兆豐金股價也在股利公布後隔天收跌，當日並遭外資賣超2.2萬張，居賣超第二大。若以昨日收盤40.1元估算，現金殖利率3.74%。
華南金與子公司華南銀行全年獲利雙雙突破200億元，再攀高峰，2023年稅後淨利216.18億元，年成長24.9%，每股稅後盈餘1.58元，昨日也公告今年每股擬配發1.2元現金股利、0.1元股票股利，合計配發1.3元股利，也創18年來新高。若以昨日收盤價23.4元估算，現金殖利率5.12%，僅次於中信金的5.25%，也激勵今日早盤股價一度漲逾4%。
第一金去年全年稅後純益224.61億元，年成長9.1%，每股稅後盈餘1.65元，其中子公司第一銀行稅後純益攀高，年成長5.9%達215.26億元；證券、人壽等子公司稅後純益也回溫，合計為17.92億元，較前一年度大幅增長133.3%。第一金也公告今年每股擬發1.15元股利，包括0.85元現金股利及0.3元股票股利，股利配發率近7成。若以昨日收盤價27.5元計算，現金殖利率3.09%。
玉山金2023年稅後淨利達217.6億元，創歷年最高紀錄，年成長38.1%，每股稅後盈餘1.41元，股利也已出爐，今年每股將配發1.2元現金股利、0.2元的股票股利，合計每股配發1.4元股利，為近4年新高，現金股利則是歷年新高。若以昨日收盤價27.65元估算，現金殖利率4.33%。
元大金2023年稅後純益265.66億元，年增23.8%，EPS為2.09元，也公布今年每股配發1.3元股利，創歷年股利水準次高，較上年度股利增加約36%，其中包含現金股利1.1元，股票股利0.2元，股利配發率回升至62%以上。若以昨日收盤價31.05元估算，現金殖利率3.54%。
去年沒有發放股利的國票金，2023年度合併稅後純益20億元，EPS為0.58元，今年也恢復配股，每股擬配發現金股利0.73元、股票股利0.246元，合計0.976元，創17年以來新高。以昨日收盤價14.6元計算，現金殖利率也有5%。
永豐金2023年稅後盈餘197.64億元，每股稅後盈餘1.62元，也通過今年擬每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計1元股利，為2014年以來至今，至少9年來每股配息最高水準，盈餘配發率達62%。若以今日收盤價21.95元估計，現金殖利率為3.41%。
合庫金2023年稅後純益172.6億元、EPS有1.17元，董事會決議今年每股擬配發1元股利，與去年一致，其中包含0.65元現金與0.35元股票，現金股利配發率回升至5成以上水準。若以昨日收盤價26.4元估算，現金殖利率2.46%。
至於去年股息11年來首度掛零的開發金，2023年稅後純益189.4億元，年成長率達16%，每股稅後純益1.13元，日前也已公布今年每股擬配發0.5元現金股利，配發率44%。若以昨日收盤價13.6元計算，現金股息殖利率為3.67％。