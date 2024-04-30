美媒再提水原案！道奇教頭變臉為大谷護航 反問：你還想問什麼？
美媒再提水原案！洛杉磯道奇隊在近日前往亞利桑那進行客場系列賽，道奇總教練Dave Roberts在賽前接受採訪時，再度被美國媒體問到「水原一平涉賭案」，Dave Roberts瞬間變臉，且表示大谷翔平已經應對得很好了，事情也已經落幕，甚至強勢反問媒體：「你還想問什麼？」
記者林之越/綜合報導
根據日本媒體《Full-Count》的報導指出，道奇、響尾蛇的比賽的賽前，Dave Roberts大約接受了有30位記者的媒體聯訪，先是提到了去年在分區系列賽被響尾蛇淘汰後，再度在例行賽遭遇的心情。接著，則有媒體問到關於對先發投手James Paxton表現的期待。
當主題帶到日籍球星大谷翔平、山本由伸等人時，美國媒體《Sportico》的資深記者Barry Bloom問起了水原一平的相關問題，Dave Roberts臉色瞬間發生變化，回應道：「Barry，你還想問什麼？事件的一切都已經結束了，我不知道我還應該要說些什麼。」
並接著補充道：「大谷翔平直到目前都應對得很好，我自己是這麼覺得」「他成功地處理了這件事情，並且沒讓它影響比賽。我們一直都支持他，而他也對此表示感謝，這件事已經結束了。」
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