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前進巴黎文化奧運！金曲歌后ABAO阿爆、變裝皇后妮妃雅登台灣館

▲巴黎文化奧運台灣館將在7月27日到8月10日，安排音樂、戲曲新編等60場節目，台灣變裝皇后「妮妃雅與瘋家」也會登場。（圖／文化部提供）
▲巴黎文化奧運台灣館將在7月27日到8月10日，安排音樂、戲曲新編等60場節目，台灣變裝皇后「妮妃雅與瘋家」也會登場。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2024年最受矚目的國際盛事夏季奧運即將在7月26日至8月11日於法國巴黎登場，主辦城市巴黎此次特別突顯「文化奧運」（Olympiade Culturelle）面向，台灣獲邀在文化奧運官方指定藝文場域拉維特園區（Parc de la Villette）設置台灣館展演，安排音樂、戲曲新編、舞蹈、DJ演出等60場節目，金曲歌后ABAO阿爆、台灣變裝皇后「妮妃雅與瘋家」也將登場。

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文化部今（30）日指出，台灣將與法國、捷克、巴西、加拿大等10餘國同場較勁，展現來自台灣的多元價值與文化自信，巴黎文化奧運台灣館由「匯聚台流文化黑潮計畫」支持，是落實文化外交的一大亮點。

文化部表示，台灣藝文參與2024年巴黎文化奧運籌備，自2020年東京奧運後即已啟動，在掌握拉維特園區受指定為文化奧運官方場地後，駐法國代表處台灣文化中心即安排園區藝術總監馬澤里（Frédéric Mazelly）於2023年初訪台，並獲得馬澤里主動邀請台灣參與文化奧運，隨後文化部長史哲於2023年9月親赴園區參訪，並宣告「台灣不會缺席」；2024年1月文化部次長王時思再率隊赴園區場勘，逐步開展參與籌劃。

文化部提到，巴黎文化奧運台灣館以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，邀集22組表演團隊、120多人，將在7月27日到8月10日於園區，安排音樂、戲曲新編、舞蹈、DJ演出等近達60場節目，另外還將數位輪播文化部藝術銀行平面、立體及錄像等近300位藝術家作品影像，據此交織呈現台灣多元文化地景與新創藝術能量，尤其讓國際看見青壯新銳的充沛活力，與世界分享台灣對自由、平等、性別、族群、母語、混種等價值認同的轉化及實踐。

參與「自由之聲」的團體包括「DJ林貓王」、「DJ妖嬌」、「DJ混種亞人」、「謝銘祐&麵包車樂團」；「島嶼風華」則邀請「ABAO阿爆」、「DJ汝妮」、「TAI身體劇場」、「林宗範／風中燈牽亡歌團」；「當代新藝」邀請「台北木偶劇團」、「三個人」、「三牲獻藝」、「同根生」、「邱淑蟬」、「Go Go Machine Orchestra 跑跑機器人」；「世界共融」則是邀請「創造焦點」的女性馬戲、「楊乃璇／小事製作」、台灣變裝皇后「妮妃雅與瘋家」、「DJ QuestionMark」，展現台灣對世界共融的價值呼應。

此外，「島嶼風華」主題特別力邀「阮劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」、「榮興客家採茶劇團」、「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」，所有團隊將接力登台，串連全長共16天的精彩演出。

史哲說，促成台灣文化軟實力躍上世界舞台，一直是文化部致力落實的政策目標，而奧運融合文化內容呈現，已是各屆主辦國的策辦方針。台灣也將首度以台灣館之名共創參與文化奧運，除是向世界展現台灣獨特人文魅力的佳機、分享源自於自由民主根基的多元價值，更是象徵未來台灣將持續以文化自信邁向國際的宣告。

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