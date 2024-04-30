常遲到、精神萎靡！嘉義警躲摩鐵吸毒被活逮 記2大過免職汰除
嘉義縣警察局布袋分局37歲陳姓警員，每輪休後起班經常遲到、精神萎靡不振，經過屢次告誡仍未改善，實施督勤及風紀探訪，發現他疑涉吸毒，甚至當場查獲他正在台南市1間汽車旅館內準備吸食安非他命，當場查扣7.99公克安非他命及2支針筒，訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦，檢方複訊後請回。
社會組／綜合報導
據了解，陳姓警員任警職約15年，長年與同事相處不睦，且經常遲到、勤務不正常，被台北市列為輔導，今年1月調至布袋分局，情況仍未改善，還被檢舉浮報加班費，由分局督察組主動調查，結果發現他涉嫌施用毒品，當即組成專案小組，並報請檢察官指揮搜索。
4月24日下午2點多，專案小組在台南市新營區某汽車旅館，當場查獲陳員持有安非他命及吸食器等證物，人贓俱獲，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。
布袋分局長林思妙表示，該案為警方自檢案件，陳員因涉案情節重大，知法犯法，影響警譽甚巨，警察局依照警察人員人事條例第31條、公務人員考績法第12條第3項規定，立即召開考績委員會，會議通過1次記2大過處分，予以免職、汰除，已呈報警政署核定。違紀案件絕不護短，全力依法偵辦，維護警察優良風紀。
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