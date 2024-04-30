2024台北水舞嘉年華5月1日登場！ 「最佳觀賞點」在這裡

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觀傳局進一步推薦「三大觀賞路線」，路線一：捷運松山站1號出口往饒河街方向，步行3分鐘即可抵達會場，沿途可至饒河街觀光夜市享用美食，或外帶至河岸邊品嚐。路線二：自捷運松山站5號出口步行3分鐘前往會場，一出捷運站即可看到松山慈祐宮，民眾可先前往參拜祈福，再漫步至河堤欣賞磅礡水舞秀。路線三：步行通過彩虹橋，前往內湖側至麥帥橋下的「最佳觀賞點」，享受水舞與光雕帶來的聲光饗宴。
觀傳局指出，北市首度在橋樑上舉辦水舞展演，使用高功率光束燈，以水舞搭配水幕動畫秀展現；而開幕當日，除了松山側的舞台區，河畔兩岸（松山側與內湖側）也分別設置大螢幕進行轉播，提供民眾觀賞精彩的舞台活動。
觀傳局表示，活動現場設有兩處裝置藝術，一處使用七彩燈帶布置長達40米的「彩虹光廊」，營造星斗下漫遊的絕美場景；另一處則搭配炫彩光牆，打造網美打卡點。5月1日開幕當天推出2大限定活動，邀請民眾與伴侶、親朋好友於裝置藝術拍下雙人照，並打卡上傳至個人社群平台，就可至內湖側服務台兌換松山霞海城隍廟提供的限量月下老人福袋1組；還有實境解謎「走入錫口，探訪古今」，在開幕當天完成闖關就能兌換限量慈祐宮媽祖龍小神衣及饒河夜市知名油飯兌換券。
觀傳局進一步表示，水舞嘉年華活動期間，周邊還有一系列精采活動，包含松山區地方文史走讀導覽，由臺北市立文獻館解說志工老師，帶領民眾在舊名「錫口」松山區進行在地信仰、文化、歷史、人文等內容的走讀解說，深入探索松山區的歷史風貌和人文采風，每場名額有限、額滿為止；另佛光山台北道場於5月8日至14日在松山火車站南側交4廣場舉辦浴佛祈福儀式，慶祝國定佛誕節暨母親節。相關活動資訊請至「2024台北水舞嘉年華」官方網站查詢。