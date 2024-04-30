蔡依林「只用2朵花遮點」！全身透視裝開唱 粉絲羞喊：該看哪
蔡依林近期在中國展開《Ugly Beauty FINALE》巡迴演唱會，每場新的巡迴演出她都會更新服裝造型，讓粉絲們看了都驚艷不已。而蔡依林也在昨（29）日曬出多張她身穿性感透視裝的火辣照片，胸前只用玫瑰花遮住重點部位，膚色透視衣的貼身剪裁設計也讓她的體態曲線一覽無遺，大尺度造型讓粉絲們興奮直呼：「到底該看哪裡」、「這畫面太美我不敢看啊！」
記者洪生儒／綜合報導
蔡依林昨（29）日透過社群發文貼出自己在重慶巡演的美照，吸引不少粉絲關注，演唱會造型一向讓人充滿驚喜的她，這一次穿著膚色亮片透視裝，搭配開高衩的裙子，露出一雙纖細美腿，胸前則是以兩朵玫瑰花來遮點，其他膚色的部分則是貼滿閃鑽，讓粉絲們都看得目不轉睛。
而蔡依林也在貼文中寫道：「一心是來參加派對的！不是來看演唱會的，眼睛都不知道要放哪裡！一個比一個漂亮、出彩～very proud of u（為你感到驕傲），謝謝重慶寶兩天不間斷的愛！」蔡依林似乎也對自己的造型感到相當滿意，在文末還寫下「喔辣辣辣」並配上辣椒圖案，讓粉絲們都感受到了她的好心情。
許多網友看到蔡依林的造型之後，都紛紛留言表示：「好讚的體態！水尬！」、「眼睛到底要看哪裡」、「這麼辣的玫瑰花哪裡買」、「姐真的好適合這樣的紫色～夢幻紫！」、「這畫面太美我真的不敢看」、「台灣需要你再回來唱個兩天啊！」
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